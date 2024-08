Priscilla Vargas y José Luis Repenning se confiesan sobre su química en pantalla: “Sabemos la fantasía que existe sobre nosotros”

En la edición más reciente de la Revista Velvet, los reconocidos periodistas y conductores del matinal “Tu Día” de Canal 13, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, abrieron su corazón sobre la estrecha relación que han cultivado a lo largo de más de dos décadas. Desde su debut en el matinal de Canal 13, la dupla ha sabido ganarse el cariño del público y posicionarse como una de las parejas televisivas más queridas de Chile.

En conversación con Velvet, Priscilla y José Luis abordaron diversos temas, incluyendo la dinámica de su relación tanto dentro como fuera de pantalla. No es sorpresa la complicidad que demuestran cada mañana, y la que ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores no dudan en “shippearlos”. Sin embargo, ambos insisten en que lo que se ve en pantalla es fruto de una amistad sólida y profesional, más que de un coqueteo intencionado.

El trabajo de la pareja ha dado frutos evidentes. Desde que asumieron el liderazgo de “Tu Día”, el programa ha escalado en sintonía, alcanzando el primer lugar en el rating desde enero hasta mediados de agosto. Este éxito ha sido compartido en un empate con otros matinales populares como “Contigo en la Mañana” de CHV y “Mucho Gusto” de Mega. Además, una encuesta de Cadem reveló que Priscilla y José Luis son la dupla más valorada, un logro que ambos atribuyen a su dedicación y al respeto mutuo.

La amistad de más de 20 años entre Priscilla y José Luis se refleja en la manera en que se complementan durante el programa. “Nosotros lo pasamos muy bien juntos, porque, además, tenemos nuestro grupo de amigos en común desde que empezamos a trabajar”, comentó Priscilla, destacando que esta cercanía les permite trabajar con naturalidad y fluidez. Repenning, por su parte, subrayó la importancia de la admiración mutua en su relación: “Nuestra amistad no sólo pasa por el respeto, sino también por la admiración. Eso es clave”.

Ambos periodistas también compartieron detalles personales sobre sus vidas fuera del set. Priscilla mencionó que, tras su divorcio, ha estado enfocada en su trabajo y destacó el apoyo de Repe en este tiempo difícil. “Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, y ahora estamos en un muy buen momento. Así como nos acompañamos antes en las malas, ahora también salimos harto a celebrar”, afirmó. Repenning, quien también atravesó una separación, reveló que durante ese periodo se refugió en el tiempo con sus hijos y en su trabajo, manteniendo siempre una relación cercana pero respetuosa con Priscilla.

“Las cosas se dan de forma orgánica y natural”

Sin embargo, no es un secreto que en cada paparazzeo o reporteo en las calles, la gente les hace notar sus deseos de que estén juntos, incluso mucho se ha especulado sobre un tipo de “relación secreta”. Al respecto, Repe señala a modo de broma: “Tensión sexuaaaal (ríe, y mira a su compañera con complicidad)”.

En tanto Priscilla se da el tiempo de explicar este “shippeo” tan popular en redes sociales: “Lo que hay es que trabajamos todos los días para ser la mejor pareja televisiva, y en ese proceso lo hemos pasado muy bien. Te estoy hablando de pareja televisiva, profesionalmente hablando, como compañeros y como amigos. Probablemente, sí ocurre que existe una ilusión por parte de la gente. Pero si revisas los programas, hablamos de contingencia, echamos la talla; no es que estemos coqueteando, sino que las cosas se dan de forma orgánica y natural”.

“Sabemos la fantasía que existe sobre nosotros, y sería ciego o hipócrita no reconocerlo. Pero no es que andemos por la vida haciendo cosas para provocar eso. De repente digo algo y los camarógrafos se ríen, pero no es parte de nuestro diseño como programa. Sabemos que se idealiza o que la gente nos “shippea”, pero no es algo que busquemos”, sostiene la conductora.

“Al comienzo, después del piquito que nos dimos en la alfombra roja de un Festival de Viña, fue heavy… Nuestra relación se basa en un respeto mutuo; no nos interrumpimos, sino que nos complementamos. A veces ella se queda con algo en el tintero y yo lo aporto, y viceversa. Nuestro diálogo en el estudio es muy fluido, y eso se nota genuinamente”, añade.

“Seríamos tontos alimentando la fantasía...”

En cuanto a la famosa promesa de estar juntos si ambos siguen solteros a los 50, la pareja la toma con humor. “Ufff… Yo lo dije en un tono juguetón. Después me han pasado la factura como loco”, confesó Repenning. Priscilla, sin embargo, no descarta ninguna posibilidad: “A esta altura de nuestra vida, nada es descartable. Seríamos tontos alimentando la fantasía. Pero de verdad, me gusta mucho compartir con Repe”.

“No sólo me gusta trabajar con él, es muy agradable trabajar con alguien a quien conozco desde joven, desde los 20 años. Además de trabajar con él, compartimos mucho. Entonces, imagínate, sería tonto descartar de antemano una situación así”, cerró la animadora.

Así, la popular dupla dejó en claro que pese a que el público los vea con ojos de romance, ellos insisten en que su conexión es el resultado de años de trabajo en equipo y confianza, lo que los ha llevado a conquistar la pantalla y los corazones de los televidentes chilenos.