“Hasta siempre Potro”: Las reacciones que dejó la inesperada renuncia de Iván Cabrera a “Gran Hermano”

Durante el último capítulo de “Gran Hermano” se vivió uno de los momentos más inesperados, y es que Iván Cabrera decidió abandonar la casa más famosa del mundo luego de recibir la visita de su esposa, Tiffany ‘Titi’ Magrini.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que en la más reciente transmisión se llevó a cabo el primer “congelado” de la segunda temporada del reality de CHV, en donde la pareja del exchico Yingo tuvo la posibilidad dejarle un mensaje a todos los participantes de la casa más famosa del mundo y por supuesto, ponerse al día con su enamorado.

En este contexto, es donde el “potro” no se aguantó y rompió las reglas del juego, descongelándose antes de tiempo para poder darle un beso a Titi.

Minutos después, sorprendió a todos sus compañeros y compañeras revelando que decidió renunciar a su participación en el programa para devolverse a Chile con su familia.

“Voy a aprovechar esta instancia para decir algo importante, me quiero volver a casar contigo (con Magrini). No sé que pasa con esto, sé que hay un tema con el momento en que uno rompe el congelado... Ante de escuchar una sanción, quiero aprovechar el momento que yo sí me quiero ir de regreso a mi casa. Quiero estar con mi mujer, quiero estar con mis hijos”, fueron algunas de las palabras de Iván en el vivo junto a Diana Bolocco, provocando llantos y una emotiva despedida de parte de los demás jugadores.

Comentarios en redes

Ahora, esto no solamente causó lágrimas entre los participantes de “Gran Hermano”, puesto que los fanáticos del programa también lamentaron la inesperada decisión de Cabrera debido a que era uno de sus favoritos.

“¿Quién va a preparar las coreos del curso pal 18 ahora?”; “Me terminó cayendo bien este wn al final, es muy random y me Gustó la pareja con la Titi”; “Al final logró demostrar que es una buena persona”; “Me quedé dormida ayer y desperté sin Ivan me da rabia su salida porque era un personaje que perfectamente podía ganar el reality, pero se fue por la puerta ancha dejándonos momentazos, hasta siempre potro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X.

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

Reacción salida de Iván Cabrera | Gran Hermano

.