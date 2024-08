“¡Me caes pésimo!”: Esposa de Iván Cabrera destrozó a Camila Power en “el congelado”

En una de las noches más intensas y polémicas de la temporada, Gran Hermano vivió un momento inolvidable cuando Tiffany “Titi” Magrini, la esposa del reconocido bailarín Iván Cabrera, ingresó a la casa con un mensaje directo y contundente para una de las jugadoras. Su entrada, que prometía ser una sorpresa romántica, también se convirtió en un enfrentamiento explosivo con Camila Power.

En la famosa actividad de “el congelado” la producción del programa permitió la entrada de Carlyn Romero, en primera instancia, la exjugadora que desató tensiones entre los participantes, especialmente entre Pedro y Michelle. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche llegó durante la emisión en vivo conducida por Diana Bolocco, cuando Titi Magrini hizo su aparición.

La entrada de Titi causó una fuerte impresión en Iván Cabrera, quien había estado ansioso todo el día, presintiendo que algo sucedería. Al verla, no pudo contener su emoción y se largó a llorar mientras ella lo abrazaba y besaba. Días antes, Titi había mostrado su apoyo a Iván al ir a gritarle mensajes de aliento con un megáfono desde fuera de la casa, pero su presencia en persona superó cualquier expectativa.

No obstante, lo que parecía ser una visita cargada de emociones pronto tomó un giro inesperado. Titi, luego de saludar a todos los participantes y dedicarle uno que otro gesto y palabra de apoyo, se dirigió directamente a los dormitorios para encontrarse con Camila Power.

Con una franqueza que sorprendió a todos, Titi no dudó en decirle a Camila: “No podía irme sin decirte a tu cara... me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y te vayas”. La tensión en el ambiente se hizo palpable, mientras Camila mantenía una mirada impenetrable.

Como si eso no fuera suficiente, Titi también se dirigió a Iñigo, el compañero de encierro de Camila, advirtiéndole: “No te suma, no te suma, voh dale”. Cabe recordar que, días previos, Titi se había manifestado en redes sociales en contra de Power, luego de que la participante hablara a las espaldas del jugador, insinuando que el bailarín estaba “lavando su imagen” dentro del reality, lo que claramente no cayó bien a Magrini.

Más tarde, Cabrera le preguntó a su pareja el motivo de sus palabras, a lo que ella se sinceró: “Me cae pésimo, porque es mala”. En redes sociales este momento no pasó desapercibido, sobre todo para los fanáticos del programa, que habían estado pidiendo la salida de Camila desde hace semanas, por lo mismo celebraron las palabras de Magrini en las redes sociales.

Finalmente, el ingreso de Titi culminó con la salida del “Potro” Cabrera, quien ratificó su renuncia y decidió volver a casa con su familia.