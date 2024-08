Fabricio Vasconcelos volvió a entrenarse a una semana de realizarse cirugía cervical: “Me siento tan bien de ánimo, antes estaba muy bajoneado”

Fue hace poco más de una semana que el bailarín brasileño escribía desde sus redes sociales por la cirugía que debía realizarse luego de haber sufrido un accidente en motocicleta que le dejó inmovilizado uno de sus brazos. Una lesión que lo llevó a pabellón para realizarse una discectomía y fusión cervical, de la que hoy empieza a ver sus positivos resultados.

Esto, porque en vez de mantener reposo, decidió iniciar de la mano de su esposa, Mariela Román, una rutina de ejercicios muy acotados para avanzar en su recuperación. Y si bien aún no recupera la movilidad en un ciento por ciento en su brazo, ya ha dado las primeras señales de una positiva evolución gracias a los trabajos de isometría que realiza con el peso de su propio cuerpo.

La recuperación de Fabricio luego de la cirugía

“Me he sentido bastante bien. El doctor dijo que estaba impresionado con la evolución. Quiero retomar, obviamente, con mucho criterio para no retroceder”, indica el brasileño en lun.com.

“Salí de la clínica manejando y recién terminé de tomar los medicamentos y la verdad es que siento un poco de dolor, un poquito de molestia. Ahora fui a la primera sesión con el kinesiólogo y comenzamos a entrenar tren superior también: brazo, bíceps, tríceps. Siempre sin forzar la columna, ningún específico del cuello, ni nada. En casa estoy finalizando mi salita de kinesiología”, prosigue el bailarín, sorprendido por el gran avance que ha tenido su recuperación en los últimos días.

“La verdad es que es impresionante la energía que da a uno entrenar. Me siento tan bien y tan bien de ánimo (…) antes estaba muy bajoneado”, cuenta.

“Mariela me está dando un poco de movilidad, recuperando un poco esa energía para que pueda aguantar ahora todo el tratamiento que me harán. Entonces, estoy reactivándome un poco porque hace más de un mes que no toco una pesa”, señala Fabricio, quien se recupera en esta etapa de rehabilitación gracias a “sesiones de caminata suave y piernas para que el cuerpo ya se empiece a acostumbrar a la rutina que estaba acostumbrado a hacer. Quiero, en un mes más, estar tiqui taca, si Dios quiere”.

“Para recuperarme más rápido (estoy con vitaminas y suplementos). Ahora me llegará una cámara hiperbárica para el tratamiento. Haré todo lo que tenga que hacer”, reveló.

“Después de la operación, el dolor interno que tenía en el brazo se me quitó. Todavía no lo puedo subir, sólo hasta la altura del hombro, no lo puedo extender para arriba. Pero la movilidad ya volvió, ya puedo cepillarme los dientes, llevar la cuchara a la boca. Qué impresionante. Las cosas que yo no podía hacer hace una semana, ya las estoy haciendo. Voy evolucionando súper rápido, lo que me da un ánimo. Así que estoy muy feliz, de verdad”, finalizó.