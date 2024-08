Iván Cabrera respaldó los dichos de su esposa sobre Camila Power: “Ella habla de honestidad y ser directa cuando no lo es”

La esposa de Iván Cabrera realizó una expedita aparición en “Gran Hermano”, pero alteró el juego para siempre. Su visita sucedió en el marco de la actividad del congelado cuando entran seres queridos a la casa más famosa del mundo. Al hacer su ingreso, Titi Magrini no sólo aprovechó de darle un afectuoso abrazo a su marido, sino que también tomó la oportunidad para repasar a Camila Power.

PUBLICIDAD

“No me podía ir sin decirte a la cara que me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas”, le lanzó mientras la joven estaba inmóvil. Este enojo viene acumulado después de que Camila insinuara que el bailarín estaba “lavando su imagen” dentro del reality, lo que claramente no cayó bien a Magrini.

Finalmente, tras el ingreso de su pareja, Cabrera, decidió retirarse junto a ella del reality, dejando un gran vacío entre sus compañeros y llevándose el cariño del público.

Camila Power y esposa de Iván Cabrera, Titi Magrini | Gran Hermano

“Lo que dijo mi esposa fue perfecto”

En conversación con Publimetro, el ahora exparticipante de “Gran Hermano” dio su sincera opinión sobre los dichos de su esposa hacia Camila y confirmó que la molestia viene tras presenciar las palabras de la joven hacia su pareja, mientras él no estaba presente.

“Obviamente tu gente está viendo que cuando tú no estás presente, alguien se manda comentarios como: ‘Iván ya vino a limpiar su imagen, mejor que se vaya’ (...) Yo creo que lo mínimo que cualquier persona hace a mí nivel familiar es molestarte y defender lo que es suyo”, señaló.

Entrando de lleno al episodio del congelado, Iván comentó que “creo que lo que dijo mi esposa fue perfecto, concreto, certero y categórico. O sea decir ‘me caes mal, ojalá te vayas a la placa y te vayas’, no es solamente un pensamiento de ella, es un pensamiento que tiene mucha gente, desafortunadamente para Camila”.

“Va de la mano en la incongruencia y de la poca claridad que tiene justamente su actuar en el día a día. Después de ver los comentarios que hacía sobre mi persona, también de la manera que hablaba de muchas otras personas o trataba de generar situaciones, claramente lo encuentro toda la razón”, lanzó

PUBLICIDAD

¿Camila al 3331?

En una de las casualidades del destino, Camila Power se encuentra en la placa de nominación, y de no salvarse, es una de las personas cuya estadía en la casa estará en las manos de los espectadores del reality show de Chilevisión. Ella podría ser la próxima persona que abandone “Gran Hermano”.

Sobre si es que le gustaría que se fuera, él precisó que más que un deseo, encuentra que es quién merece irse. “Creo que desafortunadamente para ella, lo que ha hecho no le ha traído buenos resultados. Y yo dije que ‘cada cual alimenta su camino, dependiendo a su actuar’. Si hay mucha gente que fuera ve eso, es porque se genera una constante y no es una casualidad”, argumentó el bailarín.

“Es una persona que desafortunadamente no ha querido jugar limpio. Ella habla de honestidad y ser directa cuando no es honesta ni directa. Y, de alguna forma, también trata de generar una manipulación en el equipo que tiene, solamente para beneficio de ella”, dijo sobre Camila Power.

“A mí no me gusta la gente que no entiende el fair play o el juego limpio. Creo que es la persona que debe ser eliminada, sin duda”, cerró Iván “Potro” Cabrera.