“Mostré una parte de mí que no habían visto”: Denise Rosenthal lanza “Mantra” su nuevo single de “empoderamiento femenino”

“Me tiré a la piscina y mostré una parte de mí que no habían visto creo tanto jeje...” con estas palabras la cantante chilena Denise Rosenthal anunció a sus seguidores de redes sociales el lanzamiento de su nuevo single, “Mantra”, el que está disponible desde este jueves 29 de agosto en todas las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que indicó la propia cantante, su nueva canción “Mantra” es “una canción potente, lúdica, muy entretenida y con un firme mensaje de empoderamiento femenino”.

Este tema muestra a una Denise Rosenthal, que llama a las mujeres de una manera fresca y divertida a reflexionar su interior, cultivar su espiritualidad y a reírse de sí misma que se refleja también en el videoclip dirigido por Javiera Eyzaguirre.

Actualmente, Denise Rosenthal se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, lugar en donde ha estado componiendo, grabando y preparando lo que será próximo proyecto musical.

Reflexiones de Denise Rosenthal

Hace unos días, la cantante chilena fue la invitada de Martín Cárcamo en el programa de entrevistas íntimas “De tú a tú”, donde se refirió a varios temas más personales y reflexionó sobre algunos aspectos de su vida.

En la oportunidad, habló sobre cómo fue su infancia con padres separados, mientras que su personalidad la llevó a destacar en el colegio de distintas maneras. “Tuve que aprender a lidiar con mi necesidad de llamar la atención. A mí me cuesta mucho disfrutar mis logros porque nunca estoy conforme, siempre pienso que podría haberlo hecho mejor”, contó en esa ocasión.

Además, también se refirió a la postergación de la maternidad, sobre lo que indicó que “uno de mis sueños y proyectos en mi vida es ser mamá. Me gustaría mucho ser mamá”, aseguró la artista, quien de todos modos aclaró que su apertura a la maternidad es un proceso que en lo inmediato “no es una opción” y que no está planificado. “Estoy bastante feliz disfrutando mi trabajo (…) no tengo apuro”, puntualizó en ese sentido.