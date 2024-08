“No hay amenazas, con suerte lo muestra como juego”: Pelea del siglo entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz generó críticas entre los televidentes de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” finalimente los televidentes pudieron ver con detalle lo que fue la pelea entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli.

Cabe recordar que las rencillas entre ambas comenzaron porque “La Fiera” es la expareja de Facundo González, quien es el actual novio de la española.

En esta ocasión, el conflicto concretamente inició luego de Oriana y su pareja tuvieran relaciones sexuales en la parte de arriba de la casona, esto sin ninguna vergüenza puesto que toda la casa se percató de lo ocurrido por el gran ruido que hacían al momento del acto.

Este hecho provocó el enojo Pamela, quien durante la mañana expresó: “Es una falta de respeto. Como nadie lo dice, sorry, yo les dije, porque ya me aburría. Para mí no es gracioso, eso no se hace. Así que apenas llegue a la mesa y esté todo servido, va a ser la primera pelea”, sostuvo.

Posteriormente, Marzoli reaccionó a estos dichos y terminó gritando por toda la casa y por supuesto, cerca de donde se encontraba Díaz, intentando provocar el enojo de la chilena.

Por su parte, “La Fiera” perdió totalmente la paciencia y se puso delante de Oriana para hacerla retroceder mientras la empujaba.

“¿Por qué me empujas? Deja de empujarme ¿Qué haces? No me des de barrigazos que me vas a desaparecer”, le reclamó Oriana, y se burló de Pamela haciéndole ruidos de fiera. Aunque esta última imitación causó las risas de todos, pero Oriana nuevamente se acercó al oído de Díaz para continuar con el conflicto.

En ese momento, la exTierra Brava sí tenía cuchillo en sus manos, el cual fue arrebato de sus manos por Pangal Andrade puesto que lo levantó cuando Oriana se acercó a la mesa. Eso sí, en ningún momento amenazó directamente a la española.

Las reacciones en redes sociales

Esta supuesta pelea del siglo generó una ola de reacciones en redes sociales, dividiendo al público puesto que algunos esperaban más debido a las grandes especulaciones que realizaron ambas participantes de “¿Ganar o Servir?”.

Diversos televidentes aseguraron que Pamela “devoró” y puso a Oriana en su lugar. Mientras tanto, otros cibernautas comentaron que la situación fue totalmente violenta y que debería ser denunciada a CNTV.

Reacción pelea Pamela Díaz y Oriana Marzoli | Ganar o Servir

