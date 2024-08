¿Qué tanto puedo haber hecho para que me odie tanto?: Camila Power reacciona a los dichos de la pareja de Iván Cabrera en el “congelado” de Gran Hermano

Camila Power se ha convertido en una de las jugadoras más polémicas de la segunda temporada de “Gran Hermano”, y es que la joven ha protagonizado polémicas con más de uno de los famosillos y ahora se tuvo que enfrentar a la esposa de Iván Cabrera, Titi Magrini.

Cabe recordar que la pareja del exYingo fue una de las invitadas al primer “congelado” de esta nueva versión del programa de CHV, en donde tuvo la oportunidad de decirle algunas palabras a los jugadores y jugadores del reality sin que ellos tuvieran la oportunidad de responder.

Aunque la mayoría de los mensajes eran en buena onda, Titi no se aguantó y se lanzó en contra de Camila, asegurando que espera que se vaya eliminada.

“No me podía ir sin decirte a la cara que me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas”, fue lo que le dijo, mientras ella estaba inmóvil en su habitación.

¿Qué dijo Power?

Ya han pasado varias horas desde este tenso momento, el cual claramente dejó pensativa a la jugadora y manifestó su incredulidad frente a lo ocurrido, y que fue a “puro tirarle mala onda”.

“¿Pero no te pasó nada con lo que te dijo?”, preguntó Camila a Iñigo, su actual pinche en el encierro.

Por su parte, su pareja le comentó que “me da lo mismo cómo te vea ella afuera. Yo te he conocido aquí adentro y hay h... que me gustan de ti y por un comentario de alguien de afuera no voy a cambiar mi perspectiva. Está semana he notado un cambio totalmente en ti y me ha encantado”, le argumentó.

“Yo sé que al Iván hubo un momento en el que yo dejé de confiar en él. ¿Qué tanto más puedo haber hecho para que me odie tanto?”, preguntó, mientras hablaban sobre lo ocurrido.