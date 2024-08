Tras peleas con Pamela Díaz: Oriana Marzoli explota contra otra participante de ¿Ganar o servir? y la acusa de traidora

Cuando Oriana Marzoli esperaba que todo su círculo se cuadrara con ella en ¿Ganar o servir?, tras sus rencillas con Pamela Díaz, la española recibió un balde de agua fría luego que una de sus aliadas, a quien consideraba su amiga, le negó el apoyo, indicándole que ella ya no tenía problemas con La Fiera y por eso prefería no involucrarse.

Todo ocurrió cuando Oriana se alisaba el pelo con Fran Maira y le comentó que Pamela era una “reventada”. Pero, en vez de recibir el apoyo, la exGran Hermano le respondió que no se iba a involucrar en su pelea, porque ya había arreglado sus problemas con la actual animadora de Hay que decirlo.

Esto generó la indignación de Marzoli, quien le recordó que había sido humillada por su archirrival.

“Claro, porque es tu amiga ahora. Que no se te olvide la humillación que te hizo, porque parece que tienes memoria a corto plazo. Somos demasiado diferentes”, contestó Oriana, para luego retirarse y furiosa y dejando a Fran hablando sola.

Oriana Marzoli, Fran Maira, ¿Ganar o servir?

Oriana ya no confía en Fran Maira

Tras ello, Oriana le comentó a Luis Mateucci que ya no confiaba en ella. “Aquí se acabó mi amistad con ella. No me interesa más, chao. Es una pedazo de desleal, así que la quiero lejos. Lo mismo que le hizo su amiga, lo mismo que criticó, es lo que está haciendo, y por la misma tipa. El karma existe, y te lo vas a volver a comer, te lo van a volver a hacer”, despotricó la española.

Luis le recomendó a Oriana que sea cuidadosa. “Hasta que no se vaya Pamela no te la cargues a la Fran, porque va a decir que se quedó sin amigas”, le aconsejó.

En tanto, Fran le dijo lo ocurrido a Austin. El peruano le comentó que Oriana quiere alejarla de todas las personas que ella no quiere. “Todo lo quiere para ella. No quiere que estés conmigo, tiene su grupito sólo para ella”, sostuvo Austin.

Más tarde, Fran también conversó con Facundo sobre el tema. “Ella me dejó en claro que vino sola y se va sola, y que no le importa pasar a llevar mi relación con Austin por defenderse. Yo estoy del lado de ella, pero no me voy a meter en esta pelea”, le aseguró al argentino, y éste estuvo de acuerdo con su posición.