“Yo no conozco a la señorita...”: Mauricio Isla rompió el silencio y desmintió últimos rumores de romance

Durante el último capítulo del programa de farándula, “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas aseguró que el futbolista Mauricio Isla se encontraría en un nuevo romance con una modelo y exconcejala, Alejandra Díaz. Ellos se contactaron con la involucrada, quien señaló que sólo son amigos.

“Uno puede tener amigos (...) amigo simplemente amigo, nada más dijo Ana Gabriel”, comentó entre risas. El periodista insistió en consultarle sobre este supuesto romance, y Díaz respondió que está enfocada en su trabajo vendiendo contenido erótico a través de una plataforma para adultos.

“El hombre que quiera estar conmigo me tiene que apoyar. Esto para mí no es nuevo, hace rato que estoy trabajando en la plataforma”, dijo Díaz.

Ale Díaz Fuente: Instagram

La aclaración del Huaso Isla

Este rumor fue recogido por diversos medios y portales de Internet, y el rumor llegó a oídos del aludido, quien no dudó en alzar la voz para aclarar estas especulaciones. Mauricio Isla fue a sus historias de Instagram, en donde escribió un texto junto a una captura de pantalla a la noticia sobre este presunto nuevo romance e interpeló directamente al animador de “QTLD”.

“Señor Sergio Rojas, yo entiendo que usted tenga que dar noticias de farándula, pero una cosa es decir la verdad y otra es inventar algo que da mucha risa. Yo no conozco a la señorita Ale Díaz, y nunca me he juntado con ella”, aseguró el integrante de Colo Colo.

“Si usted quiere noticias mías o quiere meterme en la farándula, escríbeme a mi Instagram, y yo ahí le cuento con quién me junto, pero la verdad sí. Más respeto, gracias”, continuó.

A modo de conclusión, el Huaso Isla reflexionó que “yo juego fútbol, a veces juego mal o bien, pero aprendí. Usted que trabaja dando noticia podría aprender y dar las notas con argumentos, por favor”.

Rojas, lejos de hacerse el desentendido con esta noticia, reposteó la historia de Isla en su cuenta de Instagram.

Historia de Mauricio Isla Captura: Instagram