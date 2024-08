“Yo no la odio, le tengo mucho cariño”: Denisse Campos se sinceró sobre su compleja relación con su hermana Daniella

Nuevamente volvió a encenderse una polémica entre las gemelas Campos, Denisse y Daniella, quienes son unas de las mujeres encargadas de fundar la farándula en Chile como la conocemos el día de hoy. Las hermanas llevan años distanciadas y sigue siendo un misterio el origen de este conflicto.

Esto sucedió después de que en el peak mediático que está viviendo Daniella, después de denunciar haber sido agredida por Raquel Argandoña y Daniela Aránguiz mientras trabaja en TV+, fue consultada en una entrevista por la candidatura a concejala de su hermana gemela, y ahí señaló que no votaría por ella.

Denisse no se quedó callada tras ser nombrada por su hermana, y en el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, arremetió contra Daniella. “Ella desconoce las necesidades de la gente, y no tiene cercanía ni empatía con ninguna de las personas que son del pueblo. Por eso siempre le va a ir mal”, señaló en primera instancia.

El afecto hacia su hermana y el sentir de su madre

La candidata a concejala por la región de Valparaíso volvió a contactarse con el programa comandado por Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar, en donde se sinceró sobre la compleja y distante relación que mantiene con su gemela.

“Yo no la odio, yo a Daniella le tengo mucho cariño. Si bien dejé de hablarle, le tengo los brazos abiertos. Viene el cumpleaños de mi vieja que cumple 80 años, quien es la única que lo pasa mal es ella. Daniella poco aparece, yo he tratado de ayudarla (a su mamá) por la parte económica y al estar con ella”, confesó.

“Daniella nos está haciendo pasar mal a todos. No solamente es la pelea conmigo, está peleando con el canal, está peleando con la Aránguiz, con esta y esta otra. Yo quiero que la gente entienda que no ataco a Daniella, yo respondo”, añadió.

GEMELAS CAMPOS (JORGE CADENAS/JORGE CADENAS)

La sombra entre las gemelas Campos

Además, de estos sinceros dichos de Denisse, nuevamente volvió a manifestar su complicada relación con su hermana gemela, y el enojo que siente por ella. “Me ataca a mí, siempre me ha tratado de poner el pie encima, desde que yo partí con mi cáncer (...) ella estaba hablando de que estaba en excesos”, comentó.

“Cuando yo entro a un reality, quiero explicar que se me hicieron todo tipos de exámenes. Todo el tiempo he estado dispuesta a que me hagan todo tipo de exámenes, yo no consumo ningún tipo de droga, lo que sí tomo son pastillas para dormir”, aclaró sobre las constantes acusaciones de sus “excesos”.

Campos quiso distanciarse de su hermana, desde lo físico hasta su personalidad. “No se parece a mí en nada, yo soy una persona amable, simpática, abrazo a la gente, agarro a la gente que duerme en la calle, le doy comida. Mi hermana es una persona arribista, mala onda, siempre tira mala onda y siempre está tratando de poner el pie encima. Yo no la veo crecer en nada”, lanzó.

Anteriormente, Denisse dijo que “Daniella no es la persona que aparenta ser. A mí me molesta mucho que siempre siga en el papel de víctima, siempre está llorando. No provoca alegría, yo soy una persona completamente diferente. Yo me siento luz y siento que ella es la oscuridad absoluta”, reflexionó Campos.