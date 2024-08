“En ese momento estaba muy pendiente de mis cosa”: Esposa de Iván Cabrera, Titi Magrini, recuerda su quiebre y aclara rumores de infidelidad

La esposa de Iván Cabrera, Tiffany “Titi” Magrini, ha dado que hablar durante estos días tras ser parte del primer congelado de la segunda temporada de “Gran Hermano”.

Cabe recordar que la pareja del exYingo estuvo de visita en la casa más famosa del mundo, en donde trajo de vuelta a Chile al bailarín puesto que él decidió renunciar al espacio al momento de verla entrar por la puerta.

Eso sí, la relación no siempre fue como se vio en la pantalla sino que en el 2019 pasaron por un mal momento y decidieron poner fin a su romance por varios motivos.

En una conversación con LUN, Titi recordó la situación y aclaró los rumores sobre la relación que mantuvo con uno de los mejores amigos de Iván, momento en el cual también estaba embaraza y comenzaron los rumores de una supuesta traición.

“No fue por infidelidad, quiero aclarar. Yo en ese momento estaba muy pendiente de mis cosas, estaba con el tema de mi peluquería, no estaba tanto tiempo en mi casa y empezamos a tener roces tontos de convivencia”.

Cuatro años después de esta situación, ambos decidieron ir a terapia psicológica por serpado, lo que motivó al bailarín a retomar su matrimonio.

“Él me tiraba señales, un día me llamó y me dijo: ‘Magrini, aprovecha de pasarlo súper, te queda poco tiempo porque nosotros vamos a volver’”.

En este sentido, también destacó que “yo lo seguía amando como el papá de mis hijos, y siempre lo quise, pero lo dejé de amar como mi pareja”.

Todo se solucionó

Sin embargo, los esfuerzos de Iván dieron resultado y ambos decidieron darle una oportunidad a su relación.

“Nos juntamos y nos elegimos otra vez”, aseguró Titi al medio, añadiendo: “Yo creo en los finales felices, yo me volví a enamorar de Iván y nuestros hijos están felices”.

En este tiempo separados y gracias a la terapia, ambos maduraron, trabajaron en ellos mismos y dejaron de tener discusiones por cosas del día a día.

“Uno tiene que ser sólido y categórico en el sentido de disculpar todo lo pasado y todo lo vivido. Hicimos un borrón y cuenta nueva. Se puede si hay amor”, cerró Cabrera, a modo de consejo.