“Es una falta gravísima”: Claudia Schmitd criticó duramente el actuar de Pamela Díaz en conflicto con Oriana Marzoli

Esta semana se emitió la anticipada pelea entre las dos polémicas chicas realities, Pamela Díaz y Oriana Marzoli en “Ganar o servir”. El conflicto se dio después de que la Fiera le reclamó a su compañera que estaba siendo irrespetuosa con el resto tras mantener “bulliciosas” relaciones sexuales con Facundo González, quien resulta ser el ex “andante” de ella, y el encontrón tuvo diversos rounds hasta que llegó el infame cuchillo.

PUBLICIDAD

La venezolana le estaba gritando al oído de La Fiera mientras ella tomaba desayuno, y agarraba un largo cuchillo. Ella miraba al implemento de cocina, y Pangal Andrade lo bajaba para que lo dejara en la mesa. Esta situación se repitió dos veces.

Días antes de la pelea, Oriana Marzoli se refirió a este evento en su canal de difusión, y se centró en la presencia del arma blanca. “Un acto tan violento, que por eso decidí por voluntad propia, irme 3 días del reality, porque realmente jamás, me había encontrado en una situación parecida”, escribió.

“Se puede discutir señores, pero recordad, jamás llegar a eso. Me dio muchísimo miedo, os lo juro por Dios! Imaginaos lo que puede ocurrir (...) gracias a la producción, me pude ir para que no tuviésemos que correr ese riesgo, ojalá pongan esas imágenes”, agregó.

Conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

Conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

Conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

Conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

Conflicto entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli Captura: Canal 13

“Su juego se le fue de las manos”

Este conflicto fue analizado en el panel de farándula, “Zona de estrellas”, y la panelista Claudia Schmitd tenía una postura clara desde un principio, y catalogó a todo este conflicto como un “ataque de celos” de la Fiera. No obstante, después fue mucho más categórica con su visión de los hechos.

“Yo creo que jamás en una discusión uno puede tomar alguna arma, ya sea un cuchillo ni ningún elemento que podría atentar con la vida de alguien. Así como Pamela lo levantó en este contexto de juego, un movimiento en falso de Oriana, que se tropiece o se cae arriba de la mesa, eso termina en un problema mayor”, lanzó.

“No me parece menor, no estoy de acuerdo con lo que hizo Pamela Díaz, quisiera ver quién en su programa la va a encarar y le va a decir las cosas como son. Hoy en día que Pamela está en un muy buen momento, los chupamedias le van a decir que todo está bien, pero esto por ningún motivo está bien”, continuó su descargo.

PUBLICIDAD

Claudia dijo que comentaba esto siendo una persona que cometió una agresión física dentro de un reality. “Esto realmente es una falta gravísima. El único atinado ahí, de lo que yo pude ver, fue Pangal, le bajó el cuchillo en dos ocasiones. Por qué Pamela Díaz que ahora se ve que no es un cuchillo mantequillero, sino uno de 25 o 30 cm, levanta el cuchillo por segunda vez”, cuestionó la panelista.

“A mí no me parece, no estoy de acuerdo en lo absoluto. Me cae muy bien la Negra, pero eso me demuestra que Pamela estaba totalmente sacada, intentando controlarse. Efectivamente, creo que su juego se le fue de las manos”, cerró Claudia Schmitd.