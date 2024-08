“Para mí sería una traición”: La solicitud de Michelle Carvalho que molestó a Pedro en Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano, Michelle Carvalho y Pedro Astorga, tuvieron una tensa conversación al interior del reality, luego de una petición que le realizó a la brasileña al primo de Pangal Andrade. Esto, porque el deportista del Cajón del Maipo tenía que elegir a cuál jugador sacaría de la placa de eliminación.

Producto de ello, Carvalho le dejó en claro que le molestaría mucho que salvara a Camila Power, puesto que es una de sus enemigas y lo consideraría “una traición muy grande”.

“Si me sacas a la persona que más quiero que se vaya del reality, para mí sería mortal porque estoy trabajando dos meses para que esté ahí. Que se vaya. Entonces, viniendo de ti me molestaría mucho. Porque aquí mi amigo eres tú”.

Pero, a Pedro no le gustó para nada que trataran de presionarlo ante su decisión.

“Para mí se me hace muy difícil hacer el show y las decisiones que yo tomo me cuestan, porque me las tomo muy en serio. Me las tomo a pecho. Salvar a uno me hace sentir responsable y no me gusta. Me carga tener que salvar a uno, porque yo pienso en las personas”.

Tras esto, valoró que le contará sus apreciaciones, de que no quiere seguir peleando dentro de la casa y que le encantaría que Camila Power se fuera, pero le pidió que no interfiriera en su decisión.

Pedro Astorga molesto con petición de Michelle

“Está bien que me lo digas, pero que me digas que es una traición, lo encuentro un poco injusto”, le reclamó por cobrarle sentimientos.

“Me estás diciendo que la traición...creo que eso está de más y vuelvo a pensar que es un tema bien injusto. De repente si yo pienso en ti algunas veces, me gustaría que a veces tú lo pensaras”, concluyó.

Finalmente, Astorga salvó a Camila Andrade de la placa de eliminación, dejando a Camila Power con la posibilidad de abandonar el reality, en caso que el público así lo decida.