“Pololeo de pendejos”: Paula Pavic contó cómo reaccionó Chino Ríos a su nueva relación con expareja de Ingrid Parra

Durante la jornada de este jueves, Paula Pavic contó nuevos detalles de su romance con Cristián Sales, la expareja de la actriz Ingrid “Peka” Parra.

PUBLICIDAD

Fue en el más reciente capítulo de “Hay que decirlo”, en donde reveló cuál fue la reacción de Marcelo Ríos por este nuevo noviazgo.

En primera instancia, la ex del tenista aseguró que “parezco niña de 15 años. No tenía ninguna intención de andar en pareja. Estaba feliz sola, y la verdad estaba cero planeado tener una pareja, y menos, virtual”.

“Te lo juro por dios, estoy pololeando hace dos semanas y no le he dado ni la mano”, reconoció Pavic, y esto debido a que Sales vive en Chile, mientras que ella está en Miami. Aunque “va a venir a verme en septiembre”.

En relación a cómo inició el romance, Paula reveló que “fue súper raro, porque en el fondo nos juntamos como amigos cuando salimos en Miami”.

“Nos juntamos dos veces, un día fuimos al casino y ni jugamos, nos quedamos conversando a las seis de la mañana y al otro día fuimos a comer, pero en mi cabeza era como mi nuevo mejor amigo, porque se parece mucho a mí”, contó en el espacio de Canal 13.

“Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer, yo he tenido muchos amigos que conservo hasta hoy”, sostuvo.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el Chino?

Finalmente, los panelistas del espacio le preguntaron a Pavic qué fue lo que le dijo Chino Ríos cuando le dio la noticia de su nueva relación.

“Se murió de la risa cuando le dije que era virtual y que aún no me había juntado con él. Me dijo que era como pololeo de pendejos, qué onda”, expuso.

“Le conté hace como dos días, porque justamente no quería que se enterara por la prensa. Aparte, como me va a venir a ver, probablemente hagamos cosas con los niños, así que preferí contarle yo”, agregó, enfatizando en que su relación con extenista es bastante madura.

Para terminar, Pavic enfatizó en que ahora “estoy viviendo el momento, con cero expectativa, por eso creo que ha sido tan intenso. Hay parejas que se conocen por internet y después se juntan y se casan”, cerró.