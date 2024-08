“Su forma de hablar es como una serpiente cascabel que te envuelve”: Botota Fox declaró abiertamente su amor por uno de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”

Los sentimientos de Botota Fox están a flor de piel, y quedó demostrado en una de las más reciente actividades de “¿Ganar o Servir?” cuando declaró su amor a uno de sus compañeros de encierro.

Todo habría comenzado en una nueva dinámica dirigida por Sergio Lagos, en donde también anunció que Oriana Marzoli estaría fuera de la casa por temás médicos, esto luego de protagonizar un tenso enfrentamiento con Pamle Díaz.

En la actividad, los participantes tuvieron que escoger dos personas y clasificarlas según verbos de un tablero.

La primera revelación vino cuando Botota tuvo que escoger un calificativo, y éste fue “gustar”, y se lo dedicó a Austin Palao.

“No es que me guste, pero gusta mucho. Es un niño muy guapo y su forma de hablar es como una serpiente cascabel que te envuelve. Me gustan sus ojos, su pelo, y me imagino que más chico debe haber sido muy guapo. Tiene esa carita que me gusta”, confesó el transformista, delante de todos sus compañeros.

Por su parte, el cantante peruano aseguró que en más de una ocasión se ha sentido observado por Botota y le dio las gracias.

“Cuando sacaron el papel sentí esa intuición de que podría ser yo (...) Me halaga”, indicó Austin Palao.

Los sentimientos de Botota

Cabe recordar que no es la primera vez en que el chileno habla de sus sentimientos por el jugador, de hecho, hace solamente un par de días que confesó que el peruano despierta varias cosas dentro de él.

Esta revelación se dio mientras Botota conversaba con Pamela Díaz, a quien le confesó que uno de los hombres de la casona despertó su lado más romántico.

En un diálogo nocturno, Botota le dijo a la Fiera: “Estoy enamorada de Austin (Palao). Me encanta. Hoy día cuando hicimos el baile de Batman y Robin, me di cuenta que lo amo. Es hermoso”. admitió, a lo que Pamela reaccionó con una cómplice sonrisa.