“Toda la calle gritaba”: Michelle Carvalho reveló gran discusión que tuvo con Alexis Sánchez mientras estaban en Barcelona

Michelle Carvalho no se guardó nada y reveló detalles desconocidos sobre su relación con Alexis Sánchez durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, quienes mantuvieron un romance cuando hace varios años mientras él estaba viviendo en Barcelona.

En esta ocasión, la brasileña recordó una fuerte discusión que tuvo con el jugador de “La Roja” tras no invitarla a un importante evento con artistas y futbolistas internacionales.

“Yo recuerdo un día que terminaron de jugar un partido del Barça e iban a celebrar, iba la Shakira con Piqué y no me llevó hueón (sic). Estaba enfurecida porque no me llevó y la quería conocer”, comentó, asegurando que en ese entonces Alexis “se quería hacer el bacán, el ‘chorito’, y quiso ir solo pero todo el mundo sabía que estaba conmigo”, comentó.

El show de Alexis

Eso sí, el jugador sabía que había cometido un error y al finalizar el gran evento se fue directamente a la casa de Michelle para solucionar la situación. “Cuando salió de la fiesta me empezó a llamar porque me quería pasar a buscar para ir a su casa y yo no contesté (...) Tenía 20 llamadas perdidas”.

“Hasta que llegó abajo de mi departamento y empezó a tocar el pi-pi (la bocina del vehículo) y toda la calle gritaba ‘cállense, cállense’ (...) Me llamaba y me decía que bajara porque sino voy a esperar acá hasta que todos los vecinos despierten, y tocaba el timbre”.

Tras las advertencias del futbolista, Michelle no tuvo otra alternativa que bajar de su departamento ya que no quería que la echaran del edificio. “Yo emputecida... Eran puros shows”.

Finalmente, sus compañeros de encierro le consultaron si es que era una relación tóxica, a lo que Carvalho respondió que “no, yo era arrebatada y por eso Pedro se aburrió también”, comentó entre risas.