Carla Ballero desclasificó llamadas e invitaciones de crack de La Roja cuando era todo un “niño”

Hace unos días atrás, Michelle Carvalho reveló en Gran Hermano algunas intimidades de la relación que tuvo con Alexis Sánchez. Aunque, el recuerdo no fue tan romántico sino que más bien estuvo relacionado con una discución en plena vía pública. Ahora, fue Carla Ballero quien desclasificó las invitaciones que le realizó el Niño Maravilla.

Fue en el programa Sígueme donde la panelista y hermana de Álvaro Ballero contó sobre el interés que provocó en el futbolista.

“En esa época existía el Facebook y te escribían por Messenger y él me escribía”, reveló tras su separación matrimonial y comenzar a trabajar en el extinto programa de farándula SQP.

“Me escribió varias veces, pero como me imagino le debe haber escrito a muchas mujeres. (Pero) yo no estaba ni ahí”.

Según aclaró, Alexis no era de su gusto y lo encontraba muy “niño” en ese tiempo. Pero, él igual insistió en varias oportunidades e incluso llamándola a través de la red social.

“Toda la buena onda, pero yo nunca daba señales equívocas. No me gustaba, no estaba ni ahí”, reiteró.

Alexis Sánchez. Fuente: Instagram @alexis_officia1 por @udinesecalcio / X @Udinese_1896.

Romance con Cristián Sánchez

Pero no fue su única confesión. La exchica Morandé también sorprendió al confesar que mantuvo un romance con el conocido animador de TV, Cristián Sánchez.

La información salió a la luz durante una conversación en el programa “Sígueme”, donde se abordaba el tema del diagnóstico de depresión que recibió el animador Cristián Sánchez hace cinco años.

La revelación se produjo cuando Daniela Aránguiz, insinuó que Carla Ballero conocía bien a Cristián Sánchez. Ante esto, Ballero no tuvo reparos en confirmar la información: “Yo a Cristián lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, considero que es una tremenda persona y lo conozco bien. Fue hace muchos años”, expresó la propia actriz en el panel.

Julia Vial, quien también estaba presente en el programa, agregó más detalles sobre el romance. Según Vial, la relación ocurrió en 2002, cuando ambos trabajaban en diferentes programas de televisión. “Corría el año 2002, nosotros estábamos en ‘Pantalla Abierta’ con Cristián y Carla en ‘Morandé con Compañía’. Yo además de trabajar en Canal 13, hacía entrevistas los fines de semana en LUN y me tocó entrevistarla”, explicó la animadora.

Durante esa entrevista, Vial contó que se llevó una excelente impresión de Ballero y que Cristián Sánchez le confesó sus sentimientos. “Me cayó tan bien y Cristián me dijo ‘es que la amo’”, recordó Julia. Fue entonces cuando Vial sugirió al animador que la invitara a salir, demostrando que actuó como una especie de “cupido” entre ambos rostros de la TV.

Por su parte, Carla Ballero recordó con cariño esa etapa de su vida. “Lo pasé súper bien, conocí a sus hermanos. Tiene un grupo familiar maravilloso”, dijo la actriz, destacando los buenos momentos que compartió con el animador.

Cabe destacar que, Cristián Sánchez, quien ha hablado abiertamente sobre su batalla con la depresión en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13, no ha emitido comentarios al respecto de esta reciente revelación.