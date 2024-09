“Ella fue la que provocó el terremoto entre nosotras”:Fran Maira cuenta la firme sobre el quiebre de su amistad con Oriana Marzoli

Siguen los quiebres dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y no solamente en el ámbito romántico. Ahora fue el turno de la amistad entre Francisca Maira y Oriana Marzoli.

Durante estos días se ha visto un distanciamiento entre la española con la chilena debido a su relación con Austin Palao, puesto que la rubia no estaría de acuerdo con su reconciliación con el peruano.

“Vaya amiga, más fácil que la tabla del uno. Un poquito de dignidad”, le reclamó Oriana a Fran tras enterarse de la reconciliación de la pareja. Por su parte, Fran le pidió a Oriana que cambie su actitud y no hable de su relación con Austin en el próximo Cara a cara. Sin embargo, la española no se mostró receptiva ante la petición de su amiga.

“Lo siento por ti, pero voy a decir lo que me plazca. Si te vas a enfadar conmigo, enfádate. Yo opino lo que opino y la realidad es que me parece horrible lo que él hace contigo. No voy a dejar de decirle lo que pienso”, aseguró Oriana.

“Me parece que estás completamente bajo el poder de este chico, estás haciendo conmigo lo que él hace contigo, por miedo a la reacción que él tenga contigo. ¡Y lo siento, pero si quieres, ve a besuquearte con él y a mí no me hables más!”, le dijo ante su insistencia.

¿Ya no hay vuelta atrás?

Ahora, la exGran Hermano vuelve a hablar sobre su quiebre con la venezolana en una conversación con Sabélo y Raimundo Cerda.

“En el otro reality que hice me vi más loca, más sexual, pero aquí mostré lo que de verdad soy yo y he cuidado más las cosas”, afirmó sobre la actual imagen que está proyectando.

Sobre Oriana aseguró que tiene “súper claro que nuestra relación cambió, pero fue por ella, porque ella me dio a entender que llegó sola, se va sola y lo va a seguir haciendo aunque me pase a llevar”, sostuvo.

“Yo la veía como una amiga para tener afuera, pero con Austin también me proyecto afuera, ya sea como amigos u otra cosa, y no voy a tirar ninguna de las dos relaciones a la basura por la otra. Ella fue la que provocó el terremoto entre nosotras”, cerró.