“Ella no lava un plato, no hace su cama, no barre, no limpia los vidrios”; Íñigo se refiere a la polémica figura de Michelle Carvalho en “Gran Hermano”

Iñigo López fue uno de los personajes desconocidos que más generó contenido dentro de la casa de “Gran Hermano”, y es que el joven de 23 años se enfrentó a más de un famoso dentro del encierro de CHV.

No obstante, las presiones del programa lo llevaron a renunciar al espacio y quiso cuidar de su salud mental volviendo a la vida real en Chile.

En este contexto, es donde el ahora chico reality hizo un análisis de los conflictos dentro de la casa más famosa, dado que él participó en varias peleas y siempre se caracterizó por ser una persona “confrontacional”.

“Sí, he hecho un mea culpa después de haber conversado con mi mamá, pero me quedo con haber sido siempre de frente. Y el hecho de haber cometido errores por ser un poco confrontacional, no me arrepiento en lo absoluto. Estoy súper conforme con lo que hice”, comentó en exclusiva a Publimetro.cl

Sobre si se consideró una persona conflictiva en su estadía en “Gran Hermano”, López comentó que “creo que no es la palabra correcta, sino que yo creo que fui más confrontacional por lo que se puede generar controversia. El ser conflictivo, andar buscando conflictos, yo creo que no es la etiqueta”.

De pasada, aseguró que un ejemplo de una participante que anda buscando generar tensos momentos era Angélica Sepúlveda, puesto que “constantemente estaba buscando conflictos y algún hilo para tirar y sacar a alguien de dentro de la casa”.

De igual manera, López no solamente tuvo problemas con la “Fierecilla de Yungay”, sino que en sus últimos días dentro del encierro del reality de CHV se enfrentó con la líder de la familia Tamagotchi, Michelle Carvalho.

¿Qué rol cumple Michelle?

En esa ocasión, el joven viñamarino trató de “parásito” a la brasileña puesto que estaba haciendo campaña para que Camila Power se convirtiera en la nueva eliminada, quien era su pareja dentro de “Gran Hermano”.

En cuanto a este singular apodo a su compañera, López reveló que “lo dije metafóricamente por cómo ella involucra a más personas con su juego del conflicto”, sostuvo.

De hecho, dio a entender que el mayor aporte de Carvalho era el generar peleas puesto que no es una persona cooperadora.

“Ella no lava un plato, ella no hace su cama... Lava su ropa, que es lo único que hace, pero no barre, no limpia los vidrios, no hace nada. Entonces, la llamé parásito como por su poca actividad y su contaminación hacia el juego de conflictos con otros jugadores”.

“La verdad, para mí, Michelle no es una persona con la cual yo no podría compartir afuera, o sea, con ella también pasé momentos muy buenos, muy entretenidos, muy chistosos”, aseguró, enfatizando que “ella es una experta en reality, sabe cómo manejar el juego al revés y al derecho, que es algo que yo también tomé como una esponjita y aprendí de ella. Ella me dio algunos consejos en algún momento”, sentenció sobre la brasileña.