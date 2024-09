“La Angélica tratándola casi de prostituta...”: Daniela Aránguiz sale en defensa de Chama tras polémica renuncia a “Gran Hermano”

Alexandra “Chama” Méndez fue la protagonista del más reciente capítulo de “Gran Hermano”, y es que la participante decidió renunciar sorpresivamente al espacio tras estar pasándolo mal en el encierro.

Cabe recordar que la venezolana ni siquiera se quiso despedir de sus compañeros de encierro, dejando a Michelle Calvalho y Manuel Napoli llorando desconsoladamente por su partida.

Ahora, fue Daniela Aránguiz quien salió en defensa de Chama y recordó las recientes peleas que protagonizó con Angélica Sepúlveda.

Las palabras de Daniela

Ahora, a través de su cuenta personal de Instagram, la panelista de farándula comentó la situación de su examiga de Tierra Brava.

“Voy a hacer este video rapidito porque no soy mucho de hablar de realities. He estado viendo mucho y me tiene como un poco preocupada lo que está pasando con la Chama. Ustedes saben todo lo que la quiero mucho y lo muy amiga de ella que soy, la conozco”, comenzó de entrada.

“Siento que la han agredido con cosas que ella ni siquiera se ha dado cuenta, como por ejemplo, que le digan Alex, (...) o sea la Angélica tratándola casi de prostituta, con otras palabras, que nosotros los chilenos entendemos”, enfatizó sobre el conflicto que se vio en pantalla durante estos días.

“Yo sé que la Angélica es un personaje solamente, que está trabajando”, aseguró sobre la “Fierecilla de Yungay”, agregando que “conozco mucho a la Alexandra y ella no va a atacar a alguien si no la atacan primero”.

Según el análisis de Daniela, está consciente de que todo lo que pasa en el encierro “es un show”, sin embargo, “es súper estresante, sobre todo el formato que tiene Gran Hermano”.

Finalmente, Aránguiz le mandó todo su cariño a Chama: “La quiero mucho, la apoyo (...) quiero que ustedes también la apoyen harto porque es una buena mina, es una buena mujer, la quiero muchísimo. Aquí me tiene para siempre”, indicó.