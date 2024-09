“El loquero Gran Hermano”: Íñigo reveló desubicados comentarios que lanzaban los participantes sobre salud mental

Íñigo López fue uno de los participantes que decidió por voluntad propiar dejar de ser parte del encierro de “Gran Hermano”, esto puesto que no se sentía bien en la casa y que priorizar su salud mental.

En este contexto, es donde el estudiante universitario se sinceró sobre su salida de la casa más famosa del mundo y cómo se gatilló la situación.

“La verdad es que fue una bola de nieve, algo que fue agarrando cada vez más fuerza”, aseguró de entrada en una conversación con Publimetro.

De hecho, Íñigo aseguró que “las discusiones en relación a lo que es la salud mental” le causaron conflicto, puesto que no es un tema que se debería tomar a la ligera ni tampoco bromear cuando alguien no está pasando por un buen momento.

“Ahí partió un poco esta bola de nieve, escuchar dichos que, no necesariamente iban directamente a mí, pero cosas como anda a tomarte la pastilla, esta persona es de psiquiátrico, el loquero Gran Hermano, y también escuchar cosas negativas con respecto a lo que significa la salud mental de una persona me generaron un poco malestar”, comentó.

De igual manera, los conflictos que hubo con Patricio y Michelle Carvalho también le pasaron la cuenta, puesto que según sus palabras, “el hecho de también estar encerrado creo que magnifica mucho más las emociones”.

“Ya no pude aguantarla más y decidí abandonar, pero estoy súper conforme y tranquilo con mi decisión. Creo que fue lo mejor que podría haber hecho”, expresó.

Los malos comentarios

“¿Puedes decir los nombres de quién era esa persona a la que se refería?”, le consultamos al exjugador, a lo que respondió: “Sí, por ejemplo, la Chama le dijo a Sebastián ‘anda a tomarte la pastilla’. La Yuyunis le dijo a Michelle que parecía una loca de psiquiátrico y la Camila Andrade me dijo que esto parecía el loquero Gran Hermano”, expuso.

“Y así fueron varios los dichos que no iban directo a mí, pero que me pegaron como patada en la guata porque yo sí he vivido muy de cerca todo lo que es ese tipo de cosas”, sentenció.