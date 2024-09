“Entró en mi vida y quiero que no salga nunca”: Manuel Napoli realizó particular acción para “no olvidar” a Chama tras su renuncia a “Gran Hermano”

Manuel Napoli fue uno de los más afectados tras la inesperada renuncia de Alexandra “Chama” Méndez de “Gran Hermano”. El italiano se ha mostrado cabizbajo desde que la venezolana decidió abandonar la casa más famosa del mundo.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante esta semana, en donde la exTierra Brava decidió terminar con su participación en le programa de CHV tras no estar de acuerdo con la sanción que le impuso la producción por haber protagonizado una violenta pelea con Angélica Sepúlveda. De hecho, ni siquiera se dio el tiempo de despedirse de sus compañeros de encierro.

Ahora, uno que sigue sufriendo su partida es Manuel, quien ha entrado en varias ocasiones al confesionario para expresar sus sentimientos por Chama tras su primer día sin ella y mandarle un mensaje.

“Me gustaría dejarle un mensaje. Desde el minuto uno, bueno, desde afuera del hotel que nos cruzamos. Ella no me vió pero yo sí. Ese día quedé encantado de su aspecto simplemente. Dije ‘wow, qué guapa’”, comenzó diciendo en la habitación, dando a entender que desde el primer momento que visualizó a la venezolana logró conquistar su corazón.

“Después de casi 60 días estamos 24/7 juntos. Lo que me gustaría decirle es que me encanta... es una chica natural, transparente, sincera. Es parte de mi corazón, lo va a ser siempre porque entró en mi vida y quiero que no salga nunca. Si me quiere conocer a afuera, no sé de qué forma, pero yo estaré. Jamás me voy a olvidar de ella”, cerró emocionado.

¿Que hizo Manuel con las cosas de Chama?

Después de este mensaje, las cámaras del reality captaron la inusual acción para no olvidar a Chama: Manuel se dirigió a la excama de Alexandra para sacar las sábanas en las que ella dormía. Acto seguido, el italiano las puso en su propia cama y se fue a dormir.

“Buenas noches, Ale”, fueron sus palabras antes de comenzar con su profundo sueño.