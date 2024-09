“Estás peor que una vieja sola”: Camila Andrade pierde la paciencia tras críticas de Michelle Carvalho

“Michelle, eres realmente insoportable”. De esa forma Camila Andrade paró en seco a Michelle Carvalho, luego que llegara a “fiscalizar” cómo lavaba un sartén y la corrigiera para que sacara toda la grasa.

“Pero mujer, échale (detergente) para sacar la grasa”, le pidió, generando su inmediata molestia.

Si bien, ambas son amigas al interior del reality Gran Hermano, eso no impidió que la exanimadora de La Red la tratara de “enfermante”.

“Estoy lavando yo. Qué te metes tú. Que enfermante. Todo es alegar, estás peor que una vieja de 65 años, sola”, le reprochó, mientras la brasileña insistía en sus correcciones, provocando aún más su irritabilidad.

Andrade comenzó a enumerar la serie de críticas realizadas por Michelle, indicando que “’no me gusta el salmón, no me gusta como hace la cama, lavaste mal, no me gustó el almuerzo’”, la imitó, pidiéndole que mejor ella hiciera las cosas si consideraba que las podía realizar de mejor manera.

Finalmente, Andrade optó por retirarse y se fue tarareando una canción, como para canalizar el enojo. Michelle, en tanto, hizo unas muecas graciosas a la cámara, como la verdadera villana de Gran Hermano.

La separación del “tridente”

Michelle, Chama y Camila eran conocidas como “el tridente” en los primeras semanas del reality de CHV puesto que eran inseparables. Sin embargo, este barco se hundió y se creó un cierto distanciamiento entre las mujeres de la casa más famosa del mundo.

Días, atrás. la brasileña y Camila tuvieron una sincera conversación sobre Alexandra Méndez, más conocida como Chama.

En palabras de Michelle, Chama es “como si quisiera ser tratada como una superestrella, literal, una vaina de superioridad. ‘Yo la que más trabajo, me tienen que tratar mejor que a ella’. Las reglas son así, y si no te gusta te tienes que ir”, señaló.

“Hay cosas de acá que no me gustan, me tuve que mamar 40 días en el sótano de mierda, las condiciones. Lloré, lloré, logré mejorar el tema de la comida, muchas otras cosas, y ahora estoy cómoda, tranquila”, sostuvo.

“Pero si el día de mañana me siento pasada a llevar, ellos saben que estoy entera esquizofrénica, que me humillen, me hagan algo, soy la primera que tumbo esa puerta”, sentenció.