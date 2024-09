“Yo a ellos los defendí”: Michel Roldán responde a ninguneo de Sergio Rojas tras polémica con Renata Bravo

La polémica grabación a Renata Bravo en los estacionamientos de Zona Latina dejó varios coletazos de dimes y diretes, que salpicó en varias direcciones. Una de ellas fue el enojo del animador Sergio Rojas con Michael Roldán, a quien ninguneó por su carrera profesional, tratándolo de “probeta”.

La molestia de Rojas fue porque el panelista de Sígueme habría criticado el actuar “Tomacito”, por haber grabado sin permiso a la actriz y comediante. Pero, en palabras de Roldán, estarían totalmente equivocados los integrantes de Que te lo digo, porque él, incluso los habría defendidos.

“Lo que opinen ellos (de mí) es válido. Solo que la opinión parte de una información falsa, porque yo a ellos los defendí incluso. No critiqué lo que hicieron, entonces la mala onda es gratuita”, aclaró el también panelista del reality Gran Hermano de CHV. +

Además, respecto al ninguneo a su rol como periodista, señaló de manera escueta, pero tajante que “yo estoy tranquilo y feliz con lo que soy y como soy”.

De hecho, al revisar imágenes del programa Sígueme Roldán señala que “me parece que Tomás está haciendo su pega. Yo a la Renata le tengo mucho cariño, pero igual no logro entender esta reacción”, dijo, recordando que en sus tiempos de reportero en terreno la instrucción siempre era “grabar todo”.

¿Qué dijo Sergio Rojas?

Fue en comerciales del programa QTLD cuando los periodistas dialogaron con los cibernautas conectados a la transmisión por Youtube. Ahí una seguidora reveló que en Sígueme no los habían apoyado, momento que se descargaron contra Roldán.

Esto, luego que Pablo Candia, periodista de Zona de Estrellas le dijera a Rojas que Roldán había encontrado “pésimo” el actuar de Tomás al permitir que Renata Bravo se llevara su teléfono.

Eso dio pie para que Sergio Rojas se lanzara en picada contra “Guaguito”, en defensa de su periodista.

“La única vez que hizo calle fue para agarrarse a un hue… Nunca hizo calle para reportear, no me vengan con estupideces. Guaguito, me caes súper bien, de verdad. Pero, eres un periodista de probeta… Cuando has salido a la calle a reportear. A usted lo pusieron ahí porque es de tez clarita, digamos que talento, talento tampoco hay… Es un niño bonito, pero no digamos que es de la gente talentosa de la televisión. Es una guagua de probeta, pero no tiene calle. Nunca lo vi en un plantón”, sentenció el animador.