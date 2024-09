El juego recién ha comenzado: Camila Power ya está lista para utilizar las cartas que tiene debajo de la maga

El juego recién ha comenzado para Camila Power. Ella fue la última eliminada por el público de “Gran Hermano”, y su salida le ha dado un poco de perspectiva, ahora está lista para tomarse las cosas menos en serio y dar el contenido que se necesita para convertirse en una de las protagonistas de este reality, incluso estando afuera.

PUBLICIDAD

En conversación con Publimetro, la joven habló sobre cómo ha sido volver a la realidad. “Intensa, como toda la experiencia del reality, no podría ser distinto. No he dormido mucho, he estado poniéndome al día, enterándome de cositas. Ha sido entretenido igual, mucha información con la cual poder seguir jugando desde afuera”, partió.

Ella aseguró que hay situaciones que no mostraron siendo tan fieles a la realidad. “Entonces, me permite tener un poco más de que hablar, sino qué fome ¿O no?”, lanzó.

Camila Power Captura: Gran Hermano de CHV

“Me deja boquiabierta cómo se manejaban”

A pesar de no poder tener tanto tiempo para ver el reality, y ver lo que sucedía cuando no estaba presente, Camila Power comentó que “es impresionante el nivel de hablar por las espaldas, en donde se desvirtúan un montón de cosas. Desde ese lugar, no me sorprende para nada la reacción del público a mi participación en el programa”.

“Me deja boquiabierta cómo se manejaban los estímulos que yo daba dentro, en mi contra que de cualquier tipo. Entonces eso es algo que me da mucha perspectiva que me permite entender, tanto la mala onda de adentro como la de fuera”, reflexionó.

La joven no siente que su personalidad real haya brillado completamente. “Creo que lo que me tocó vivir dentro de la casa fue, más que nada, bastante conflictivo”, partió reflexionando.

“Obviamente no me permitió mostrar ciertas partes más lúdicas de mi persona que son super características de mí. Y eso es super lamentable, pero en el fondo también entiendo y adentro literalmente no podía, no me daban las fuerzas”, agregó la reciente eliminada de “Gran Hermano”.

“Por eso, también estoy tan relajada fuera como que por fin puedo soltar eso y estoy más cag*** de la risa”, cerró.