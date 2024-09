“Es tan rico…”: Helhue Sukni confirmó que tiene nuevo pololo y es un hombre de su pasado

Helhue Sukni, conocida popularmente como la “abogada de los narcos”, sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: tiene un nuevo pololo. Lo curioso del asunto es que no se trata de alguien completamente nuevo en su vida, sino de un hombre de su pasado con el que compartió hace más de 30 años. La revelación la hizo en un video de casi ocho minutos que subió a su cuenta de Instagram, donde acumula más de 900 mil seguidores.

PUBLICIDAD

“Video de las vibras”, tituló Sukni el post, que rápidamente generó miles de comentarios y reacciones. Durante la grabación, la abogada habló de diversas anécdotas de su día a día, incluyendo una mala experiencia mientras limpiaba un par de aros, pero fue su confesión amorosa lo que capturó toda la atención.

“He vuelto a estar con un hombre”, declaró Helhue con una mezcla de orgullo y emoción. Y es que, según contó, este nuevo pololo ha estado presente en su vida en varias ocasiones, pero nunca habían formalizado una relación. Ahora, después de tres décadas, el destino los ha vuelto a unir.

Sukni no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el estado de su relación. “Me hizo dos videos, mi novio... No, perdón, pololo. ¿Por qué pololo? Porque no ha entregado anillo. Mientras no haya anillo no pasa de la categoría de pololo a novio”, explicó, generando risas entre sus seguidores.

En cuanto a la dinámica de su relación, la abogada dejó claro que su pareja la apoya en todo, incluso en la producción de algunos de sus videos, aunque también reveló que él no siempre aprueba su estilo de comunicación. “No le gustan mucho las palabras que digo, se ríe de mí. No le gusta que hable como ordinaria”, comentó con su característico humor.

Sin embargo, Helhue fue contundente en afirmar que no cambiará por nadie: “Si me quiere, me tiene que querer como soy. Me querrá con lo bueno y con lo malo. Y si no, patada en la raja nomás”.

El video terminó con un coqueto gesto, lanzándole besos a su nuevo pololo mientras declaraba: “Me está mirando. Si es tan rico... Me encanta”. Sin duda, Helhue Sukni vive un nuevo capítulo en su vida amorosa, y no teme compartirlo con el mundo.