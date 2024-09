“Muy enamorados”: ExGran Hermano confirma romance hace “casi un año” con Mario Velasco

Primero se dijo que eran buenos amigos. Después, se les vio junto disfrutando de unas vacaciones en México. Ahora, ella lo confirmó. “(Estamos) muy enamorados”, dijo la exparticipante de Gran Hermano, Estefanía Galeota Marquis, respecto a su relación, de hace casi un año, con el animador Mario Velasco.

Fue en conversación con el medio Tiempo X, que la modelo de frondosa cabellera acabó con los rumores y gritó a los cuatro vientos su romance.

“Sí, estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance... quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos y muy enamorados”, recalcó ka exMiss Chile.

Además, contó que se conocen hace muchos años atrás, cuando trabajaron juntos en Zona Latina, mismo canal donde el exchico Yingo conduce actualmente Zona de Estrellas.

“Trabajamos juntos por primera vez hace casi ocho años atrás en ‘No eres tú, soy yo’ de Zona Latina. Nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió todo como una amistad”, agregó al citado medio.

Según contó, el animador es un galán de tomo y lomo y fue su caballerosidad y preocupación la que lo conquistó.

“Él se preocupa por los detalles. Era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba él me decía que ‘un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso”, destacó.

Finalmente, reveló que producto del tiempo que llevan juntos ya conocen a sus respectivas familias e incluso ha podido compartir con su hija, quien actualmente vive en Estados Unidos con su madre, Carolina Mestrovic.

“La Juli es una exquisita”, sentenció.

Mario Velasco lo vaticinó: “Ojalá se de algo más”

A principios de agosto del 2023 se viralizaron unas fotos de Mario Velasco en sus vacaciones por México, donde andaba bien acompañado de la ex participante de Gran Hermano, Estefanía Galeota.

Muchos pensaron que acá estaba iniciando un tremendo romance, sin embargo el animador de Zona de Estrellas aún no logra conquistar el corazón de la ex miss Chile, quien asegura que está soltera.

“Estamos en periodo de conquista”, comentó ella misma a La Hora. Mientras que en el programa de Zona Latina, el comunicador fue sometido a un cuestionario, donde tuvo que sincerarse sobre sus intenciones con Galeota.

Mario Velasco dio a entender de que si bien le gusta la chica, aún está en la “friend zone”. “La etapa de conquista puede salir bien o mal. Por ende, no podríamos hablar que es una relación”, afirmó al principio.

Al escucharlo, Hugo Valencia le preguntó si él estaba conquistando a Estefanía, a lo que respondió: “En ciertos momentos del día sí. Es que uno está hablando de unos lugares muy lindos, estar de vacaciones, tener tiempo de hacer lo que uno quiera. Estaba todo dado para que este proceso de conquista se llevara a cabo”.

¿Pero solo amigos?

“Hace tiempo que no me acercaba a alguien un poco más de la amistad, de tener otras intenciones”, reveló Mario Velasco. “Ahora, nosotros no tenemos nada. No estoy en pareja hoy día”, agregó.

Luego de decir eso, Cecilia Gutiérrez le preguntó directamente si llegaron a los besos con la exintegrante de Gran Hermano durante sus vacaciones. Aunque él lo negó, ninguno de sus compañeros en el programa le creyó.

Por último, el animador hizo una proyección sobre lo que le gustaría tener con Estefanía Galeota. “Salta a la vista lo guapa que es, muy amorosa, es muy simpática, nos reímos bastante, disfrutamos harto, es muy bonita y ojalá alguna vez se de algo más”, finalizó, según consigna La Cuarta.