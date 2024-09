Romina Sáez ingresó a aplicación de pago para adultos Onfayer para vender contenido erótico: “No tengo que darle explicaciones a nadie”

Poco más de dos años han pasado desde que fue brutalmente agredida por sus arrendatarios morosos, y la vida de la exintegrante de “Mekano”, Romina Sáez, no ha vuelto a ser la misma. Tratamientos y cirugías de por medio, además de la demanda en contra de sus agresores, han calado hondo en la moral de la también abogada, quien este fin de semana dio un importante paso al aceptar ingresar a la plataforma de pago de contenido erótico para adultos Onfayer.

PUBLICIDAD

Una decisión que no fue para nada sencilla de tomar por Romina, quien debió lidiar con sus traumas post-agresión para embarcarse en este nuevo proyecto, principalmente por factores económicos ya que a la fecha, según cálculos de la propia modelo, ha tenido que desembolsar unos 40 millones de pesos en operaciones y tratamientos médicos.

Los motivos de Romina Sáez para incursionar en plataformas eróticas

“Les pedí que me aplicaran Photoshop porque la idea no es dar pena. Con el pelo me tapé el ojo para que no se me viera la cicatriz que tengo al lado derecho. Ese ojo quedó extraño y al sonreír se mueve un poco raro y las cejas están más bajas”, cuenta en lun.com.

Les pedí que me aplicaran Photoshop porque la idea no es dar pena — Romina Sáez

“La negociación no fue tan sencilla”, indica el medio de circulación nacional, donde Christian Rubio, gerente de medios de la plataforma erótica aclaró que “Romina me comentó varias veces que se sentía insegura por su rostro, pero al final la convencimos. Ahora tiene contrato de exclusividad con nosotros por seis meses, que luego puede extenderse”.

Precisamente ese factor económico fue el que finalmente motivó a Romina a dar el paso de mostrarse en la aplicación. “Fue por un tema económico. Yo necesito facturar. Me haré una rinoplastia abierta que me permita respirar. Ahora tengo una fractura cerca del lagrimal y con la técnica que emplearán, abriendo la nariz, pueden solucionarlo”, explica.

Romina Sáez. Fuente: Instagram @rominasaezoficial.

“Calculo que hasta hoy he gastado unos 40 millones de pesos. Todo era plata, plata y plata. Fue un cambio de vida total. Cambié mi casa de cinco habitaciones, tres baños y un patio enorme por una casa bastante más pequeña”, relata.

“Tuve que vender un montón de muebles que no me cabían. La habitación que ocupo es como una pieza de servicio y en el garage están mis perritos. Vendí dos autos, muebles, mi ropa, accesorios y lo que pude. Al final, entre el sueldo de mi mamá y lo que yo ganaba no alcanzaba”, puntualiza la abogada, quien incluso estaba imposibilitada de ejercer debido a que en el inicio del litigio con sus agresores, ella también había sido imputada por los tribunales. Situación que el último mes y medio dio un vuelco, gracias a la decisión de los jueces de retirarle la calidad de imputada en el juicio.

PUBLICIDAD

“No podía estar sola. Caí en un pozo muy hondo, estuve al borde de pensamientos muy negativos, no veía puertas abiertas ni luz”, reconoce la exintegrante de “Mekano”, quien ahora está abocada ciento por ciento en generar recursos para responder a sus millonarias deudas médicas y estabilizar así su economía personal.

No tengo que darle explicaciones a nadie, yo debo pagar mis cuentas y la plataforma es una buena idea para mejorar mis ingresos — Romina Sáez

“Negocio como buena abogada. Estoy tratando de recuperar mi vida y me siento como el ave fénix. Estoy aprovechando mi cerebro en mi trabajo de abogada y además el cuerpo que todavía conservo, lo voy a lograr”, se ilusiona.

“Me emociono porque siento que están pasando muchas cosas buenas. Estoy explotando una parte más sensual de mí y creo que es muy positivo. No tengo que darle explicaciones a nadie, yo debo pagar mis cuentas y la plataforma es una buena idea para mejorar mis ingresos”, finaliza.