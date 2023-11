“Cuesta, pero hay que seguir nomás”: Romina Sáez relató el difícil reencuentro que tuvo con la TV tras la golpiza que sufrió en 2022

Romina Sáez sinceró este sábado lo complejo que fue para ella haber estado anoche en el programa “Podemos hablar”, estelar de Chilevisión donde se dejó ver en pantalla con las consecuencias físicas que le quedaron luego de la golpiza que sufrió hace dos años de parte de sus arrendatarios morosos.

Fue en diálogo con lun.com donde la exintegrante del programa juvenil “Mekano”, al borde de las “lágrimas”, sinceró que aún se encuentra en el duro proceso de “empezar a aceptarme”.

El trauma de Romina Sáez

“Hay días buenos y malos. Estoy tratando de retomar lo que era mi vida, volví a ejercer hace cuatro meses (es abogada) con casos en familia que ya tenía. Siempre a uno le hace bien trabajar en lo que le gusta y apasiona. Para mí es una manera de hacer justicia porque me encantaría hacerlo conmigo (la querella criminal que interpuso por homicidio frustrado sigue en curso)”, contó la exfigura televisiva, quien asume que su estado actual es “más complicado para una mujer”.

“Un hombre podrá decir que es más fácil porque existe el maquillaje, pero yo soy una persona que no anda tan maquillada, no me siento cómoda, me siento como una máscara. Fue difícil en un principio sobre todo, fue muy lento. Tener 15 puntos entre la nariz y el ojo en el centro de la cara fue súper complejo. Me saqué fotos y videos y tenía cara de elefante, una cosa desfigurada que decías por dónde esto se va a arreglar. Cuesta, pero hay que seguir nomás”, prosigue.

“Cuando salgo me pongo maquillaje y unos parches de silicona, antes usaba parches color piel en la cara. En la oreja, en el costado de la nariz y en el entrecejo. Estuve así casi un año. Yo me sentía más protegida así, pero tal vez la gente me miraba más. Igual mi nariz está chueca, el lado derecho está más elevado en el ojo y mi visión no es la misma”, explica Romina, quien de todos modos no pierde las esperanzas en recuperar parte de su anterior rostro.

“No sé si se irá a pasar, pero aún no me puedo sacar fotos para ese lado (derecho) y si hago videos tiene que ser con filtro. Me complica harto, no lo quiero asumir, pero sí. El hecho de haber salido en el programa con el pelo encima del lado derecho, de haberme tapado esa zona es porque no me atrevía a exponerla sin filtro a pesar del maquillaje”, dijo.

“Tengo la esperanza de que se pueda arreglar, me da la impresión de que puede ser transitorio, que con el tiempo quizás se pueda arreglar”, finaliza.

