“No te voy a denunciar”: Romina Sáez alertó a quienes robaron su mascota por delicado estado de salud de su perrita

Romina Sáez sufrió estas últimas horas la inesperada pérdida de su mascota Julieta, uno de los canes que la exintegrante de Mekano mantiene hace años en su hogar, y que en la tarde de este jueves fue sustraído desde el jardín de su vivienda por unos desconocidos.

El hurto de su mascota motivó a la mediática a realizar una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, plataforma en la cual compartió el video del momento en que se llevaron a su perrita y otras imágenes donde mostró a su yorkshire terrier.

La enfermedad de la mascota de Romina Sáez

“Por favor, devuélvemela o dime dónde está. Yo no te voy a denunciar, aunque es hurto por hallazgo. Sólo la quiero a ella, está enferma del corazón”, escribió este viernes Romina, quien en un video explicó la urgencia de tratar médicamente a su mascota debido a su afección cardíaca.

“Ella es Julieta, enferma del corazón, rescatada de un criadero informal, se la llevaron estas personas. No quiero tratarlos de ladrones, pero estaba en mi antejardín y tengo timbre. Sé que también es mi culpa, pero solo pido que la devuelvan si no va a morir”, pidió Romina, con evidente preocupación por el bienestar de su perrita.

Yo no te voy a denunciar, aunque es hurto por hallazgo. Sólo la quiero a ella, está enferma del corazón. — Romina Sáez

Tan complicada se mostró la figura televisiva, que hasta se culpó de haber dejado que los dos desconocidos hurtaran a su mascota.

“Debí darle el medicamento a mi pastor adentro, pero tiene 16 años y casi no camina, ahí ella estaba conmigo, es mi culpa”, afirmó Sáez, prontamente consolada por una de sus seguidoras, quien le insistió en que la culpa de la pérdida de Julieta no era de ella, sino que de las personas que hurtaron a su mascota.

“¿Como será tu culpa si estaba es tu antejardín? Chanchi, es tu antejardín, es tu casa. El lugar seguro. No es tu culpa. Ladrón es ladrón, nunca es culpa de la ocasión. Ánimo, espero que aparezca pronto, un abrazo para ti”, le insistió @dayii_ds.

Con todo, Romina volvió a repetir su llamado a los desconocidos en su cuenta de Instagram.

“Hola, como se puede ver en el video, se ve claramente que no hay intención de devolverla o de hacer algo. No los quiero tratar de ladrones, porque en realidad quizás la están cuidando, eso espero, pero que me la devuelvan, por favor”, cerró.