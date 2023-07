Romina Sáez habla de su recuperación a un año de golpiza que sufrió de parte de arrendatarios

La abogada Romina Sáez se refirió a la recuperación que está teniendo a punta de cariño, a un año de sufrir una brutal golpiza de parte de unos arrendatarios morosos, la cual la obligó a realizarse tres cirugías y someterse a un tedioso proceso en tribunales para exigir justicia.

De igual forma, aún debe operarse un ojo y la nariz para ver y respirar de la mejor manera posible, dio cuenta en diario LUN. Aunque, lo que más lamenta es sentirse cuestionada por pedir condena para los agresores.

“¿De qué justicia estamos hablando? Cuando te cuestionan algo que tanto te afectó, sientes impotencia. Perdí la fe”, indicó la ex figura de “Mekano”.

Romina Sáez se recupera de brutal golpiza

Esto, porque al momento de constatar lesiones por tercera vez en el Servicio Médico Legal y mostrar fotos de las heridas, una persona le recomendó que no continuara con el proceso.

Sin embargo, solo a punta de cariño recibido por personas anónimas y su grupo más cercano ha logrado sanar las lesiones en cuerpo y alma.

“Confío en el staff que tengo, desde mi sicóloga, cirujana, siquiatra, mis abogados, mi familia. Todos me han apoyado mucho y me han dado fuerzas (...) Empecé a recibir demasiado cariño. Si bien me han pasado cosas, gracias a Dios he tenido una vida fantástica: tengo una madre maravillosa, mis perritos, exparejas que hasta el día de hoy se preocupan por mí”, agradeció.

Además, contó el positivo cambió que experimentó al mostrarse sin maquillaje ni ocultando las cicatrices.

“Y fue tanto el cariño de la gente que dejé de taparme y de maquillarme tanto. Porque si se me quedaba la cinta en la casa, que usaba para cubrir las cicatrices. yo me devolvía a buscarla, porque un ojo quedó más abajo y hay varios puntos. Pero a la gente le gustó que dejara de usar maquillaje y que mostrara mi realidad”, destacó.