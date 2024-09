“Tu deslealtad siempre es impresionante”: Oriana Marzoli se molestó con Facundo González por saludar a Francisca Maira en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli volvió al encierro de “¿Ganar o Servir?” a generar polémica, y es que ahora la española se enojó con Facundo González tras haberse acercado a una de las chicas de la casa.

Todo habría comenzado durante la mañana, en donde al despertar, el argentino saludó a Francisca Maria puesto que durante la noche anterior su pareja, Austin Palao, se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Canal 13.

“¿Cómo amanecimos?”, le preguntó el trasandino mientras besaba su frente. Esta simple acción provocó el desagrado de Oriana, quien justamente estaba en la habitación de los “señores”.

Acto seguido, la española le respondió de manera fría su saludo puesto que realizó la misma acción que con Fran, o sea le dio un pequeño ósculo en la cabeza.

“Cuando te levantas así, de la nada te pones así, yo no sé a veces se te escapa durísimo”, le decía Facundo a Oriana mientras ella intentaba hacer la cama.

Posteriormente, González intentó llamar la atención de Marzoli en varias ocasiones, pero ella solamente atinó a ignorarlo y a seguir con sus labores de sirvienta.

La molestia de Oriana

Minutos después, mientras la española tomaba desayuno en el patio, llegó Facundo para hablar de la situación. A lo que Oriana le explicó: “Yo soy exclusiva, no me hagas lo que haces con el resto. Te saludas con una persona con la que estoy enfadada, ¿cómo se te ocurre? Tu deslealtad siempre es impresionante”, le reclamó la española.

Cuando el argentino le respondió que él le ha demostrado su lealtad y que cada día la quiere más, pero Oriana siguió molesta. “No me defendiste cuando yo te necesitaba. Me parece que no entiendes la lealtad como la entiendo yo. Me da igual que estés conmigo si no entiendes los puntos (...) Somos muy diferentes en ese aspecto, que para mí es demasiado importante”, sostuvo, agregando que ella quiere ver hecho y no solamente palabras de su parte.

La española cerró con una amenaza. “No me gusta (que te saludes) con nadie, para que sepas, con nadie. Y mucho menos con ella. Sigue así si me quieres conocer. Tienes que ser de esta manera, sino entonces no”, le advirtió.