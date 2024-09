“Estoy feliz de que algunos de mi equipo hayan confiado en mí”: Faloon Larraguibel cumplirá nuevo rol en “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capitulo de “¿Ganar o Servir?” ocurrió de todo, y es que pudimos ver la llegada de Pancho Rodríguez y Javiera Belén que cambiaron la dinámica de los equipos en esa segunda faceta del programa de Canal 13. En este contexto, es donde Faloon Larraguibel fue escogida por sus compañeros para cumplir un nuevo rol dentro del encierro.

PUBLICIDAD

Ambos participantes tuvieron que escoger a qué equipo unirse, desplazando y enviando al equipo contrario a alguien. Javiera eligió pertenecer al grupo de los Soberanos, enviando a Fran Maria a Resistencia. Por su parte, Pancho escogió estar en Resistencia y eligió a Raimundo para que pase a Soberanos.

Con ello, cada uno de las agrupaciones tuvo la oportunidad de escoger a un nuevo capitán mediante una tensa votación entre Luis, la exYingo y él mismo.

En este caso, Pancho Rodríguez tuvo la misión de desempatar. “Me gustaría ver a Faloon como capitana”, dijo éste, convirtiendo así a la ex “Yingo” en la primera mujer capitán de un equipo de reality.

“Estoy feliz de que algunos de mi equipo hayan confiado en mí, pero las decisiones se toman en conjunto y estoy abierta a escuchar todas las opiniones”, dijo ella tras su nombramiento.

Al respecto, Fran agregó que está feliz de que una mujer sea la nueva capitana de resistencia, “porque antes los hombres estaban demasiado imponentes con el tema de la capitanía y ni siquiera le dieron la opción a una mujer”.

La prueba por equipo

Acto seguido se llevó a cabo la esperada competencia por equipos, la cual consistió en un complejo circuito donde cada participante tuvo que trasladar una moneda excavando en un tambor en la tierra, luego trepando una red sobre el agua, escalando una estructura metálica y lanzándola en dos tirolesas. Tras ello, tuvieron que completar un acertijo de cubos.

PUBLICIDAD

Al iniciarse la prueba, Pangal tomó la temprana delantera por los “Soberanos”, pero varios incidentes hicieron que su ventaja empezara a disminuirse. Primero, a Rai se le cayó su moneda y tuvo que partir dos veces. A esto se le sumó que Sabélo se demoró mucho en terminar el circuito y fue superado por Botota, con lo que “Resistencia” le sacó una vuelta de ventaja, y en el circuito final, pese al ímpetu de Pangal para alcanzarlo, Pancho terminó sacando la bandera y quedándose con el triunfo.

Tras ganar, Faloon comentó que el nuevo participante fue fundamental. “Las técnicas de Pancho, que estaba todo el tiempo dando tips, marcaron la diferencia el día de hoy”, sostuvo la exrostro de Zona Latina.

En tanto, Pangal felicitó a sus contendores, y se quejó de que Facundo reclamó trampa de parte de “Soberanos” al tener el derecho de que Pangal compitiera dos veces. “No dije que fuera trampa, dije que no me parecía justo solamente”, contestó el argentino.

Por su parte, Pancho dijo estar feliz por el triunfo. “Mi equipo me dejó con una ventaja y por eso me siento orgulloso. Felicito a Luis, quien aunque no quería ser capitán, estuvo liderando todo el tiempo desde una esquina. Es lindo saber que estoy en un verdadero equipo”, comentó el recién llegado.