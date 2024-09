Luis Mateucci niega haber llamado a Daniela Aránguiz, pero admite que aún la ama: “Todo es verdad”

El pasado lunes 9 de septiembre, Daniela Aránguiz dejó atónitos a sus seguidores con una revelación inesperada. La exbailarina del programa “Mekano” afirmó en televisión que su expareja, el argentino Luis Mateucci, la había llamado para pedirle disculpas y confesarle que seguía enamorado de ella. Esta confesión sorprendió a muchos, ya que la relación entre ambos había terminado en términos poco amistosos, con acusaciones y una controversia pública que los mantuvo en el centro de atención mediática.

En su relato, Aránguiz mencionó que la llamada ocurrió en plena madrugada mientras se encontraba en Buenos Aires, visitando a su amiga Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”. “Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada super tarde, como a las tres de la mañana. Contesto y me dicen: ‘Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname’” , compartió la panelista, revelando la supuesta conversación con Mateucci.

El conflicto entre ambos se remonta al Año Nuevo de 2024, cuando la expareja viajó a Brasil. Según Aránguiz, ella costeó el viaje bajo la promesa de que Luis le devolvería la mitad de los gastos una vez que saliera del reality show en el que estaba participando en ese momento. Sin embargo, según la versión de la panelista, Mateucci no cumplió con su palabra, lo que generó una disputa pública. “Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto”, recordó Aránguiz en programas anteriores.

A pesar de este historial, Daniela aseguró que la deuda entre ambos había quedado saldada. “Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda”, comentó, sugiriendo que la tensión entre ambos finalmente había llegado a su fin.

¿Qué dijo Luis Mateucci?

Sin embargo, Luis Mateucci no tardó en reaccionar a las declaraciones de Daniela. A través de sus redes sociales, el argentino desmintió haberla llamado, aunque reconoció la veracidad del resto de lo dicho por su exnovia. En una historia de Instagram, Mateucci compartió un pantallazo que mostraba que había desbloqueado a Daniela el 1 de septiembre, y que el viernes 6 de septiembre fue ella quien lo llamó. “¿Yo la llamé? Pero lo demás, sí, todo es verdad” , escribió Mateucci junto a la imagen, desmintiendo así la parte de la llamada, pero confirmando que todavía tiene sentimientos por ella.