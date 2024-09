“Te amo, no me puedo olvidar de ti”: Daniela Aránguiz revela inesperado llamado que recibió de Luis Mateucci este fin de semana

La historia entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci pareciera no terminar y estaría sumando un nuevo capítulo a sus páginas. Tras varios meses de enfrentamientos y tensiones luego de su tormentosa ruptura, los dos parecen haber dado un paso hacia la reconciliación.

PUBLICIDAD

La exbailarina del programa “Mekano” y Mateucci, quienes vivieron un intenso romance, terminaron en malos términos. En su momento, Aránguiz acusó a Mateucci de deberle una importante suma de dinero tras unas vacaciones que ambos compartieron en Brasil durante el Año Nuevo 2024.

Según ella, había costeado el viaje con la promesa de que él le devolvería la mitad de los gastos al salir del reality donde estaba participando. “Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto”, comentó la panelista hace un tiempo.

Este conflicto público había mantenido a ambos en el ojo de la tormenta mediática, con múltiples idas y venidas a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en la reciente edición del programa “Sígueme”, donde Aránguiz participa como panelista, sorprendió al anunciar que la tensión entre ellos podría estar disminuyendo.

“No me puedo olvidar de ti”

El pasado fin de semana, Aránguiz, quien viajó a la capital Argentina para acompañar a su amiga Alexandra “Chama” Méndez, recibió una inesperada llamada en plena madrugada, se trataba nada menos que de su ex, Luis Mateucci.

“Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada súper tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: ‘Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname’”, relató la comunicadora, dejando a todos en el estudio boquiabiertos.

Según Aránguiz, la llamada era de Luis Mateucci, quien no solo le pidió perdón por los conflictos pasados, sino que, además, reveló que la disputa sobre el dinero que él le debía ya estaría saldada. “Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda”, añadió Daniela, sugiriendo que entre ambos se habría llegado a un acuerdo amistoso.

PUBLICIDAD

Este acercamiento entre ambos marca un giro en la turbulenta relación que han mantenido desde su separación. Sin embargo, aún es incierto si esto podría significar una reconciliación definitiva o simplemente el cierre de un capítulo de tensiones entre ellos.

En paralelo, Aránguiz también mencionó en el mismo programa otro inesperado encuentro durante su vuelo de regreso a Chile, esta vez con su exesposo Jorge “Mago” Valdivia y su actual pareja, la diputada Maite Orsini, quienes viajaban en el mismo avión.