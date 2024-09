Daniela Aránguiz y Chama se reunieron en Argentina tras su renuncia a Gran Hermano: “Quiero volver a la casa”

Este fin de semana, Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de sus historias de Instagram, que se encontraba en Argentina para visitar a su amiga Alexandra, más conocida como “Chama”, tras su participación en el reality Gran Hermano. La venezolana ha estado pasando por momentos complicados desde su salida del programa, y Daniela no dudó en viajar para ofrecerle apoyo.

PUBLICIDAD

“Vine a ver a la Alexandrita porque estaba muy mal después de todo lo que le pasó dentro del reality, las humillaciones que sufrió. Además, su familia está súper lejos, en Venezuela, y sabemos que es muy difícil salir del país”, explicó Aránguiz. La exesposa del futbolista Jorge Valdivia comentó que Chama ha estado lidiando con un profundo malestar emocional debido a los comentarios y situaciones a las que fue expuesta dentro de la casa de Gran Hermano.

Aránguiz no solo llegó con palabras de aliento, sino que también compartió su enojo por la situación. “Vine a ver a mi amiga, a apoyarla, a darle mi amor y apapachamiento, porque nadie se merece que la traten así, como Angélica trató a la Ale”, comentó, refiriéndose a las controversias que surgieron dentro del programa, especialmente a las tensiones con la “Fierecilla” de Yungay.

“Estuve llorando un montón”

Durante su reencuentro, Aránguiz aprovechó la oportunidad para preguntar a Chama cómo se había sentido al salir del reality y enfrentar el impacto emocional de lo vivido. “Estuve mal adentro y también cuando salí. Por eso no me conecté con ninguno de mis seguidores, o sea, no podía porque no tenía ánimo, estuve llorando un montón” , confesó la venezolana.

No obstante, Chama dejó entrever que ha comenzado a mejorar gracias a la ayuda psicológica y al cariño de sus seres queridos. “Ahora, con tu visita y con el trato con el psicólogo y otras cosas, ya me siento muchísimo mejor”, agregó, mostrando una luz de esperanza tras el difícil proceso que ha vivido.

La exconcursante destacó también el apoyo de sus seguidores, quienes han sido fundamentales para su recuperación emocional. “Ver el cariño y apoyo de tanta gente... yo pensaba adentro que estaba quedando fatal, porque creía que me estaban juzgando de la misma manera y metiendo en el mismo saco que Angélica, pero la gente se dio cuenta y eso me deja tranquila”, expresó.

“Tenía demasiada tristeza porque no quería discutir con ella ni llegar a las vulgaridades igual que ella, pero ya era demasiado. Fue fuerte y hasta este momento sigo lidiando con eso internamente”, sostuvo la chica reality.