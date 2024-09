“Ahora me estoy portando bien”: Waldo le envió coqueto mensaje a Francisco Kaminski tras saludo a Camila Andrade en “Gran Hermano”

Durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano” mostraron la reacción que tuvo Waldo Villarroel al mensaje que recibió Cami Andrade de parte de su familia y de su pareja, Francisco Kaminski.

Cabe recordar que el periodista apareció en pantalla para dedicarle unas tiernas palabras a su novia, con quien tuvo un polémico inicio de relación.

Ahora, uno de los más cercanos a la exMiss Chile aprovechó el momento y se atrevió el momento para enviar un saludo a los cercanos que le mandaron un video a la jugadora.

“Saludos a la señora Nancy. Ahora entiendo de donde sacaron tanta belleza estas chiquillas, si usted es la más hermosa, reina. Así que un gran saludo para la señora Nancy, para Coté y también para don Patrick”, señaló con cariño el participante conocido como “Huaso”.

Aunque sus saludos no quedaron ahí, puesto que posteriormente miró a la cámara y le mandó un mensaje a Francisco Kaminski por su cercanía con Andrade.

“Cumpita, ojalá algún día nos tomemos una pilsen juntos”, lo invitó, agregando “y le prometo que ahora me estoy portando bien”, dijo en tono de broma, provocando las risas de Cami.

Por su parte, Andrade aseguró que “ya te aman, te apuesto que toda mi familia ya te ama. Hasta el Fran te ama”, le dijo a Waldo.

La declaración de Waldo

Cabe recordar que hace un par de capítulos, Waldo sorprendió a Camila con una inesperada confesión amorosa.

Todo comenzó cuando el jugador estaba conversando sobre que sus compañeros lo consideraban enamoradizo, él solo se fascina por alguien especial, y esa persona era precisamente la exMiss Chile. “Las mujeres piensan que yo ando baboso. Para mí, enamoradizo es como que de un día para otro una mujer me empieza a fascinar”, explicó.

En tanto, Camila le respondió: “Tú crees que una mujer no te puede fascinar de un día para otro. Yo creo que sí”, le comentó, a lo que Waldo le dijo: “Depende. Alguien que me fascine, usted. Hay muchas cosas que me gustan de ti”, expresó con seguridad.

De hecho, en ese diálogo, el oriundo de lllapel agregó que la considera “muy atractiva... Lo de sus bonitos ojos. También admiro otras cosas: esa forma de saber llegar a las personas, su alegría... Te quiero conquistar”.