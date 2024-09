Lo motivó a generar conflictos con Manuel y Yuhui: Sebastián Ramírez reveló diálogo con productor de “Gran Hermano” por bajo rating

Sebastián Ramírez decidió romper el silencio tras su participación en la segunda temporada de “Gran Hermano”, revelando un desconocido diálogo que tuvo con uno de los productores del programa por el bajo rating del espacio.

La confesión de Tatán se dio en una conversación con Karol Lucero en el programa " Un día +”, en donde el chico reality habló sobre su paso por la casa más famosa del mundo.

Cabe recordar que Sebastián estuvo casi tres semanas en el encierro de CHV, pero en esos días logró sacar de quicio a más de un participante y generar conflictos que ayudaron a la sintonía.

En primera instancia, Ramírez le mandó un mensaje al productor ejecutivo a cargo del espacio: “Carlitos Valencia, ¿te acordai que te dije ‘cuenta conmigo, y tranquilo que todo va a salir bien’... No me respondiste ningún whatsapp; sé que estuviste enojado; te pido perdón, te dije que no iba a abandonar; pero abandoné”, para luego argumentar que fue porque no quería “acarrearme otro reality durante cuatro meses (...) No iba a hacer la pega por esa plata”.

Acto seguido, reveló que tenía un “amigo productor”, el cual estaba a cargo de manejar el dron en las competencias” y con cual tuvo la oportunidad de entablar una conversación mientras estaban realizando la prueba individual fuera de la casa.

“¿Cuánto estamos marcando?”, le consultó Sebastián en más de una ocasión, esto mientras le estaban arreglando el micrófono haciendo “el hueón”. A lo que le dijeron que estaban entre 3 y 4 puntos hace varios capítulos.

El contenido de Sebastián

Ese escenario al parecer lo motivó y “empezó” a generar contenido a sólo cinco días de que se le acabara el contrato, entre ellos la pelea con Yuhui Lee. “Y piso el palito el chino (...) Mentiroso el chino... ahueona, haciéndose el hueón”, lanzó, intentando imitar acento asiático de mala manera.

“Le paré los carros, le di color y creo que ese día marcamos como 9 (puntos de sintonía)”, aseguró.

Posteriormente, “me empecé a agarrar con él y con el Manu (Napoli)”, relató, tensos momentos que, según sus palabras, lograron que el programa marcara 10 unidades de rating.

“Y me fui a lo campeón: pisó el palito el Manu de que no me dejó en la competencia”, luego de que este último lo hubiera “justo” provocado tras votarlo para pasar una semana en el sótano. Esta situación le dio pie para un enfrentamiento. “Justo me lanzó esa situación. Esta es la mía”, cerró.