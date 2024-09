“No es del medio y eso es bien tranquilizador”: Daniel Valenzuela se confesó sobre su nueva relación amorosa

El animador de televisión Daniel Valenzuela, mejor conocido como “Palomo”, volvió a encontrar el amor en su vida. Hace unos días, él hizo una presentación en sociedad a su nueva pareja, la personal trainer Andrea Sanhueza, a través de su cuenta de Instagram.

Ahora, Valenzuela estuvo de invitado en el programa de TV+, “Al Piano con Lucho”, en donde habló con el cantante Luis Jara sobre esta nueva etapa de su vida. “Yo estoy medio estacionado”, partió confesando sobre su vida amorosa.

“Me estacioné ahora, hace poquito. Yo estuve tres años soltero, feliz. Y ahora ya hace 6 meses estoy como ya estacionado, feliz. No la conoces, no es del medio, esta vez no es del medio”, agregó el presentador de Tevex.

Luis Jara la enrostró que sus parejas tienden a ser rostros súper mediáticos como Yamila Reyna, Marité Matus y Camila Andrade, y él explicó que así fue cómo se dieron las cosas. “Esta vez no es del medio y es bien tranquilizador. Es harta paz”, explicó.

La reflexión de Valenzuela sobre su vida amorosa

El dueño de casa le consultó si es que están viviendo juntos, y esto resultó en que Daniel le comentara “tres estamentos” que tienen definidos de cosas que no deberían pasar en su relación: no tener hijos, no casarse y no vivir juntos.

“Yo estoy muy tranquilo, tuve 3 años de harta juerga, un loquillo, pero bien, controlado, nunca desbandado”, aseguró sobre los últimos años de su vida de soltero.

Jara rescató que siempre terminan bien las relaciones de pareja, y ellas hablan bien de él una vez que finalizan. “Yo me llevo muy bien, es que finalmente cuando uno entrega amor, es amor sincero, las cosas no se dan por distintos motivos, pero mantener buenas relaciones para mí es esencial”, reflexionó.

De igual forma, Daniel Valenzuela confesó cuál es su problema en las relaciones de pareja, es que se termina aburriendo y termina al año y medio como promedio. “Pero ha cambiado eso… Es que me gusta estar solo”, confesó el “Palomo”.

Al ser consultado cuáles son sus herramientas de seducción considerando su historial amoroso, Daniel dijo que no sabía. “A lo mejor es eso, no tener idea. No tener conciencia, no generar estrategias, soy bien entregado, y eso me agota a la larga. Entonces acá, todo lo que he aprendido, en esta relación lo he llevado a cabo. No estoy sobre exigido”, cerró.