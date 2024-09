“Yo puedo contar muchas cosas”: Gissella Gallardo desclasificó pelambre de mamá de Pablo Galdames contra Vesta Lugg

La panelista de Sígueme, Gissella Gallardo, desclasificó el feroz pelambre que la madre del futbolista Pablo Galdames realizó contra su exnuera, la cantante Vesta Lugg.

Según contó la periodista, fue la mujer quien se le acercó durante un evento deportivo, con ganas de gritar a los cuatro vientos lo que ella pensaba sobre la examiga de Kel de Calderón, revelando que tenía la peor de las opiniones de ella.

Todo surgió cuando en el programa analizaban el Instagram del jugador y destacaron que aún mantenía fotos de Vesta, pero no tenía imágenes con su actual pareja, Cata Vallejos.

En ese momento, Gissella recordó el encuentro que tuvo con la madre del futbolista, quien quiso ventilar lo que sabía respecto al fallido romance.

“(Estaba yo) en un estadio de fútbol. Fui a ver a la selección con mi hijo en este país. Voy al baño y se acerca una señora. Era justo cuando había terminado Vesta con Pablo y me empieza a contar y me dice ‘te he visto en el programa, cuando quieras yo puedo contar muchas cosas de la relación de mi hijo, con esta niña’”, recordó.

Según explicó, la madre estaba “muy dolida” con la canción que había sacado Vesta y le dijo que “habían muchas cosas que no se sabían” y le hubiese gustado haberlo defendido, pero que no podía involucrar. Eso sí, le recalcó que “sabía muchas, muchas cosas”, desclasificó.

Canción de Vesta contra Pablo Galdames

Fue en noviembre del 2023 cuando Vesta Lugg lanzó una serie de estocadas a su expololo a través la canción “Pastel”, tras la ruptura que sucedió en junio de ese año.

“Este es el cuento de una mujer enamorada de un hueón, el que solo pensó en él”, prosiguió, para luego señalar que se trató de “una simple traición” del jugador de la liga italiana de fútbol, tal como se aprecia en el videoclip, ya disponible en YouTube.

A continuación, narró una alegórica historia acerca del comienzo del pololeo. “Era un día martes, fue a un bar con sus amigos, ella se pidió un té, él llegó con su abrigo colorido, se pidió una limonada y se sentó y así empezó”, canta la también actriz.

“¿Cómo iba a saber que saliendo con él se iba a comer un pastel?”, entona en el coro, la propia Vesta, acerca de este pololo.

“Pasaron los años y ella volando en avión. 11 mil kilómetros que, puta que costó”, sigue la canción, tomando en cuenta que mantuvieron una larga relación a distancia, ella viviendo en Chile y él jugando en el Geona, en Italia. “Terminó en urgencia demasiadas veces, no tomó conciencia; mientras él, mira, campeón”, agregó.

En un momento, avisa que cambia de tercera a primera persona refiriéndose al “culiao” que “me pidió que vistiera la noche que desfilé en calzón por la pasarela y salí en televisión”, en evidente alusión a su desfile en ropa interior para la Gala del Festival de Viña del Mar 2023.

Después fue directo al grano del quiebre, debido a una infidelidad. “Me llegaron los rumores, te lo pregunté mil veces, me juraste por los perros que eran puras estupideces”, señala. “Las mujeres, todas las fiestas y ese aro que encontré… y yo te creí, hueón”, se queja.

“Y a pesar de todo el daño, todo el tiempo que te di, tú cuidándote a ti mismo y aun así te protegí”, sentencia. Sin embargo, Vesta Lugg evalúa que “pero igual no me arrepiento, en la noche duermo bien, porque yo sí sé querer”.