Janis Pope entregó más detalles del complejo accidente que sufrió su hijo menor: “Fue grave lo que pasó, pero la sacamos barata”

Janis Pope preocupó a sus seguidores después de relatar el grave accidente que sufrió su hijo menor, Vitto, de dos años. La exintegrante de “Protagonistas de la fama” explicó que su pequeño estaba subiendo las escaleras de un resbalín cuando se cayó y golpeó su cabeza. El impacto provocó una fractura de cráneo.

“Gracias a Dios, como dicen las señoras mayores, fue una desgracia con suerte. Fue grave lo que pasó, pero la sacamos barata”, partió contando la exchica reality a Las Últimas Noticias.

“Uno puede cuidar a los niños todo el tiempo y andar detrás de ellos, pero los accidentes pasan. Vitto se cayó mientras subían las escaleras del tobogán, cayó de espalda y se golpeó en la nuca, seguramente se pegó con una piedra. Cayó desde 1,5 metros de altura”, detalló Janis sobre el accidente que pasó el pasado jueves 5 de septiembre.

“Nunca perdió el conocimiento, pero estaba como mareado, noqueado y luego vomitó. Actuamos lo más rápido posible, llamamos a una ambulancia. Estábamos en una plaza pública, cerca de unas canchas de fútbol donde mi hijo mayor estaba en clases”, explicó la exbailarina del Teatro Municipal.

Personal de la municipalidad acudió al sitio, y llegó la ambulancia que lo trasladó al centro de salud más cercano.

“A las 48 horas ya estaba como si nada”

El primer diagnóstico que recibió Janis Pope sobre el estado de su hijo es que existía la posibilidad de tener que operarlo y dejarlo internado en la UTI. “Yo soy muy fría para mis cosas, pero es la primera vez que me asustó tanto. Ahí se me apretó el corazón, pero se me pasó con el diagnóstico final”, comentó.

Su hijo Vitto estuvo 12 horas en observación por si presentaba algún problema psicomotriz o de habla, o si llegaba a vomitar de nuevo. Una vez que le dieron el alta, fueron a su casa donde volvió a vomitar, así que lo llevaron a Urgencias donde los derivaron a un hospital de niños.

A 24 horas del accidente después del resultado de una tomografía, el diagnóstico por un pediatra y neurocirujano, le dijeron que su hijo tenía un hundimiento de cráneo, pero afortunadamente no tenía dañada la meninge ni existían hemorragias.

Para el lunes, Vitto ya estaba dado de alta. “Lo pasó tan mal, pero a las 48 horas ya estaba como si nada (...) Hay que esperar que el hueso sane solo y eso tarda tres meses así que ahora el cuidado es que no debe golpearse ni la cabeza ni esa zona con absolutamente nada”, explicó Janis.

Sobre cómo se encuentra ella después de este gran susto, la exfinalista de “1810″ contó que están buscando calma donde no las hay ya que su hijo es muy energético. “Estoy intentando no actuar desde el miedo, pero evidentemente no se va a subir un tobogán en mucho tiempo”, contó.

“Obviamente me dio mucha pena, que hubiese deseado que me pasara a mí en vez de él, pero no queda otra que aplicar mucha paciencia. Yo confío en el personal médico y mi instinto maternal no falla”, cerró Janis Pope.