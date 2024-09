Sergio Rojas reveló la desconocida dinámica que había en la relación de Tonka Tomicic y Parived: “Por eso ella nunca dejaba su celular...”

La exanimadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, dejó a todos impactados con su relato sobre Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, cuando él todavía era la pareja de su colega, Tonka Tomicic.

Con respecto al ahora imputado por el “Caso Relojes”, Carola partió contando durante su aparición en “Podemos Hablar” que “es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe como llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística”.

“¿Te llamaba por teléfono?”, le preguntó Julio César Rodríguez, el animador del programa. A lo que Moras respondió: “Cuando partí el matinal me llamaba. Me llamaba para hablarme del equipo del matinal (...) me daba consejos’'.

La modelo agregó que él se comunicaba con ella para “hablarme del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así. Hasta que decidí no contestar más”.

Posteriormente, ella se sinceró sobre un episodio que la perturbó. ‘’Un episodio que pasó que tuvimos un acercamiento en un lugar, él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (...) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro”, reveló.

La revelación de Sergio Rojas sobre Tonka y Parived

En el capítulo de este viernes del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, discutieron este relato de Carola de Moras. El periodista y animador Sergio Rojas mencionó que esta historia era conocida por gente del medio, y efectivamente él la había contado en el mismo espacio semanas antes.

Rojas recordó una dinámica que observó en la relación de Tonka y Parived que presenció cuando él trabajaba en el equipo del matinal de Canal 13, “Bienvenidos”.

“Parived la engatusa, la hace estar bajo su poder. Cuando yo estaba en Canal 13, yo me sentaba en las pautas detrás de la Tonka, o cuando estaba en el mesón yo me ponía detrás de ella, y recibía instrucciones de Parived”, reveló Sergio.

“Él estaba en la casa viendo la televisión, y le daba instrucciones, por eso ella nunca dejaba su celular, porque constantemente estaba recibiendo instrucciones”, agregó el periodista de espectáculos.

Sergio Rojas aseguró que los mensajes decían órdenes como “aléjate de tal persona”; “le veo la energía a Sergio, córrete”. “Él tenía el don de la hipnotización”, cerró.