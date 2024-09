Una paya con tuti: José Antonio Neme sorprendió al panel del matinal con palabras sin censura

A tan solo dos días del “18 de septiembre”, el ambiente a Fiestas Patrias ya se deja ver por aquí y por allá. Y en esta ocasión, José Antonio Neme, conductor del matinal Mucho Gusto de Mega, sacó carcajadas con una paya con un lenguaje un tanto elevado.

Este sorpresivo momento ocurrió durante la mañana de esta jornada –al terminar Meganoticias Amanece– en un estudio que rebalsaba de estilo dieciochero, hasta con música en vivo. “Ya endieciochados, ya celebrando a nuestra tierra con un grupo espectacular que nos acompaña, una agrupación que desde el año 2012 nos deleita con su cueca romántica (Entremares)”, señalo la animadora del programa, Doggenweiler.

La dupla de conductores del matinal –compuesta por la próxima animadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Karen, y José Antonio– comenzó una dinámica de payas, cuando Neme lanzó sus rimas picaronas: “Aro, aro, aro... el vino curó a mi padre, el vino curó a mi madre; a mí no me vai’ a curar , vino y la...” .

Cabe recordar que el periodista ya había protagonizado un momento que se volvió viral, pero fue cuando arribó la reciente incorporación al área de entretención de Mega, Francisca García-Huidobro. En ese entonces, Neme interrumpió sus vacaciones para conectarse a la transmisión del matinal con el fin de saludar a la distancia –ya que no pudo estar en carne y hueso– a la expanelista de Gran Hermano 2023: “¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí estoy en Ciudad de México (...) Pero he interrumpido mis merecidas vacaciones por contrato para saludar a la única, a la apolínea, a la exclusiva de Mega ‘Dama de Hierro’: uno de los pocos nombres que puse sobre la mesa a la hora de que me preguntaran y me hicieron saber que querían traer nuevas contrataciones”, sostuvo José Antonio en ese entonces.