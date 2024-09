¿Entrará al reality? ¿Cómo sería su boda?: Nano Calderón se sinceró con sus seguidores de Instagram

Este viernes, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias, Hernán “Nano” Calderón decidió hablar con sus seguidores. Él abrió la caja de preguntas para que le consultaran lo que quisieran, y así fue.

Una de las primeras preguntas que le realizaron fue sobre su vida sentimental. “¿Te gustaría casarte Nanito?”, le consultaron, y el hijo de Raquel Argandoña fue completamente sincero. “Sí, algún día, no en una iglesia. Cuando lo haga será en una playa fuera de Chile, con máximo 5-10 invitados. Los precisos”, respondió.

Las siguientes dudas fueron por si iba a ir a alguna fonda, automóviles, si es que tiene algún vicio, sus creencias religiosas, sus viajes al extranjero y al interior de Chile. Incluso le consultaron quién era la “Coca” que resultó ser su perrita.

Historia de Nano Calderón Fuente: Instagram

¿Entrará al reality de Canal 13?

De igual forma, le hicieron una consulta a Nano Calderón sobre una oferta laboral que se especula que habría recibido: su ingreso al nuevo reality de Canal 13, “Palabra de honor”. Sin embargo, el hermano de Kel Calderón fue claro, respondió que no participará del encierro.

Historia de Nano Calderón Fuente: Instagram

Los rumores comenzaron después que el joven influencer compartiera una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde sugirió estar en conversaciones con el canal para su posible participación en este nuevo formato.

La primera pista fue una historia que Nano subió a Instagram, en la cual se lo veía en lo que parecía ser una oficina de Canal 13. “Como que agua y no me tienen Coca Zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos que esté sentado aquí jajaja. Uno se acercó a decir Nano, cuando dijiste ‘los escucharé’ aquí saltaban porque venías”, escribió Calderón.

Incluso, luego compartió una foto del logo de Canal 13, dejando en evidencia su posible llegada a la producción del excanal del angelito.

El reality que será una especie de academia militar está pronto a iniciar sus grabaciones, y ya hay tres confirmados por la señal como sus integrantes: José Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke.

Otros nombres que se especulan que llegarán son Sergio Rojas, Antonella Ríos, Andrés Caniulef, Faloon Larraguibel, Jhonatan Mujica, Oriana Marzoli, Facundo González, entre otros.