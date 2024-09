Anita Reeves reflexionó sobre la ausencia de hijos en su vida: “He podido ejercer mi vocación en forma mucho más libre”

La actriz Anita Reeves le abrió las puertas de su casa al animador Martín Cárcamo para ser parte de su programa de entrevistas, “De tú a tú”, de Canal 13. Ella no sólo recibió al animador en su hogar, sino que le dio un vistazo a su vida personal, y habló sobre su vida amorosa y familiar.

Ella se casó con su único marido, un ingeniero que conoció a la actriz por la afición de su hermana por el teatro, después de haber pololeado por cinco meses. Ambos se fueron a vivir a Argentina, y Anita recordó este tiempo como “al comienzo fue muy bueno, después se empezó a poner oscuro y luego nos separamos”.

Esta relación no resultó en parte porque no podía tener hijos, y admitió que tenía mucha presión de parte de sus suegros para convertirlos en abuelos. Con el pasar del tiempo, Anita concluyó que su marido era muy machista.

Al ser consultada cómo fue su vida amorosa después de su separación, ella dijo que “he sido inmensamente feliz, con una sensación de que están los valores claros y las cosas puestas donde deben estar. Respeto es una palabra esencial”.

Ella precisó que se ha sentido cuestionada por su forma de amar, y que al principio le afectó estas críticas, pero con el tiempo se dio cuenta que lo más importante es el respeto. “Aceptar las diferencias, no encasillar a la gente, tener la capacidad de escuchar más al otro y de comprenderlo”, reflexionó.

Anita Reeves y Martín Cárcamo Gentileza: Canal 13

La liberación de no ser madre

De igual forma, Anita Reeves ahondó en su imposibilidad de tener hijos, por lo que confesó que “me ha dado, por un lado, cierta libertad y, por otro lado, me ha dado la posibilidad de ejercer una docencia teniendo muchos alumnos y tan queridos. He podido ejercer mi vocación, mi profesión y mi oficio en forma mucho más libre”.

A pesar de esto, la vocación de madre llegó a su vida con personas a quienes los acogió como si fuesen sus hijos. “Me he visto muchas veces en el rol de mamá”, contó y recordó, nuevamente, a Felipe Camiroaga: “Bueno, este cabro de al lado, no te diré. Él me decía madre”.

En la teleserie, “Jaque mate”, de TVN, el animador interpretó al hijo de la actriz. “Nuestra relación comenzó antes que eso, pero como en la teleserie yo era su mamá, ahí se hizo más fuerte. A veces yo lo retaba como si fuera un cabro chico. Ahí se dio algo muy especial”, reveló.