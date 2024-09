Pelearon a grito limpio: Carlyn Romero se enfrentó a Chama y le aseguró que la iba a “desenmascarar”

Dos mujeres venezolanas con un fuerte carácter ya no se soportan en “Gran Hermano”. Carlyn Romero está en pie de guerra en contra de su compatriota, Alexandra “Chama” Méndez, desde su reingreso y los conflictos continúan.

Un adelanto de lo que se emitiría este domingo se viralizó en X, donde abundan los fanáticos del reality de Chilevisión. Ellas estaban a grito limpio en la terraza de la casa más famosa del mundo. “Te fuiste y te mandaron a tu casa porque no tienes personalidad, porque no sabías si ser espiritual o ser hipócrita”, le recriminó Alexandra a Carlyn.

“¡La gente me trajo acá para desenmascararte!”, aseguró Romero, y ante esto Chama le contestó “te trajeron por votación gratis, porque nadie dio un peso por ti”.

Carlyn fue a desahogarse a Gran Hermano, y dijo fuerte y claro que “yo no me voy a quedar callada. A mí en este programa no me vuelven a pisotear”.

La bomba atómica en contra de Chama

Carlyn vino con la promesa de irse en contra de la venezolana. Ella fue elegida por el público a través del voto digital, quedándose con casi la mitad de los votos.

Antes de ingresar, Romero reveló su estrategia en esta segunda patita en el encierro. “Mi primer misil, bomba atómica, va a ser para Chama. Tengo un montón de cosas por decirle que tengo ahí anotadas”, prometió.

Alexandra "Chama" Méndez y Carlyn Romero Captura: X

“Voy a aprovechar un poco ese espacio que hay para empezar a meter incertidumbre con Michelle, con respecto a lo poco transparente que está siendo Chama con ella en muchos aspectos”, agregó.

Al momento de llegar, Carlyn le advirtió a la brasileña sobre su supuesta amiga, y sembró la primera duda. Poco a poco, ella está logrando su cometido gracias a la ayuda de Diego Pánico, quien fue a gritarle a Carvalho que Romero no estaba mintiendo, y que se alejara de Chama. Estas palabras están empezando a carcomer la mente de Michelle.