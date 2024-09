Lucas Crespo y Maite Phillips dan importante paso en su relación: “No fue fácil”

A través de sus redes sociales, Lucas Crespo y Maite Phillips, exparticipantes de Gran Hermano Chile, sorprendieron a sus seguidores al anunciar una importante decisión sobre su relación. La pareja, que inició su romance a principios de este año, tras una sólida amistad dentro del reality show, está lista para dar un paso clave en su historia: irse a vivir juntos.

PUBLICIDAD

La noticia fue compartida a través de Instagram, donde ambos publicaron un tierno video de su nueva vida en común. “Nuestra primera noche viviendo juntos”, escribieron en la descripción del video, que muestra una faceta íntima y cotidiana de su relación, incluyendo una pequeña parte de su rutina nocturna.

En el video, Lucas Crespo, aprovecha el momento para reflexionar mientras Maite lo ayuda a afeitarse. “Son las pequeñas cosas que hacen que momentos mundanos se transformen en momentos de conexión”, mencionó Crespo, destacando cómo esas actividades diarias les permiten fortalecer su vínculo.

“Estar en la misma sintonía en cosas tan simples nos une más”, añadió, dejando entrever que este paso no solo es físico, sino también emocional. No obstante, el viaje hacia la convivencia no ha sido libre de desafíos, y Lucas fue sincero al compartir una anécdota que arrancó sonrisas entre sus seguidores.

“No fue fácil llegar a un acuerdo con el baño… entre tanto maquillaje, suplementos y cremas”, confesó entre risas. Esta pequeña complicación se convirtió en un punto de humor y complicidad en la pareja, demostrando que incluso los detalles más triviales pueden generar momentos memorables en una relación.

El post se llenó rápidamente de comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes expresaron su alegría por este nuevo capítulo en la vida de la pareja. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias de convivencia.

Cabe destacar que constantemente la pareja comparte momentos de su relación, específicamente citas, donde disfrutan de diferentes panoramas y comidas. Incluso prometieron que a la cita número 40 se casan, y llevan 11. ¿Será que llegan a la meta?