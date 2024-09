“Cuál es tu problema conmigo, porque todavía no lo entiendo”: Camila Nash arremete nuevamente contra Julio César Rodríguez

La semana pasada Camila Nash, expareja de Julio César Rodríguez, manifestó su molestia con el animador y contó sus motivos. Se sinceró sobre su presente con JC en su última aparición en el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”. Esto a propósito del paparazzeo que le hicieron junto a Faloon Larraguibel.

El periodista Sergio Rojas le pidió a Nash que desmitificara los supuestos regalos costosos que le dio Rodríguez mientras eran pareja. “Hay cosas que no son ciertas como cuando se dice que él me puso el salón de uñas, eso es falso, ni un basurero me compró, eso lo hice yo (...) pero sí me hizo regalos costosos”, contó.

Él la puso en aprietos al consultarle si era verdad que le regaló el vehículo, Camila se quedó muda y admitió que es cierto. “Qué cuma decirlo, yo nunca lo había dicho. Aparte, que me lo merecía todo el rato. Yo me consideré una súper buena polola con él y él me lo agradeció”, sostuvo.

Sergio Rojas reveló que JC le confidenció que le regaló un auto a Nash, ya que no podía hacer que su pareja manejara un auto tan disimilar al de él, considerando que maneja un vehículo de último modelo. Esta indiscreción aumentó el enojo de la exparticipante de “Mundos Opuestos”.

Nuevas declaraciones de Camila Nash

Ahora al programa ‘Hay que decirlo’, la exchica reality envió un video en donde asegura que “mi relación con Julio César Rodríguez actualmente no es mala, es horriblemente mala. No me saluda en eventos públicos y anda ventilando cosas de nuestra relación que, de verdad, creo que no es el caso”.

“Así que, Julito: me encantaría que me hablaras por Whatsapp o por Instagram, como lo has hecho muchísimas veces, para explicarme cuál es tu problema conmigo, porque todavía no lo entiendo. Para que sigamos teniendo esa relación de ex, buena onda, de apoyarnos y conversar. Cuéntame, te espero”, sentenció.