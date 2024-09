“Ella lo que trató de hacer fue manipularme”: Iván Cabrera le abrió los ojos a Michelle Carvalho sobre su relación con Chama en “Gran Hermano”

La relación entre Michelle Carvalho y Chama estaría a punto de llegar a su quiebre máximo, y es que al parecer la brasileña estaría desconfiando de las acciones de la venezolana dentro de “Gran Hermano”.

PUBLICIDAD

Una de las personas que influyó en este distanciamiento fue Iván Cabrera, quien hace solamente un par de horas tuvo una sincera conversación con la líder de la familia Tamagotchi.

Cabe recordar que el exchico Yingo ingresó nuevamente al reality de CHV tras obtener la mayor cantidad de votos en el repechaje que realizaron los participantes.

El honesto diálogo entre Michelle e Iván

En sus primeras horas dentro del encierro, Iván aprovechó de darle cierta información de afuera a Michelle a pedido de los fanáticos del programa con el objetivo de que cuestionara su relación con Alexandra Méndez.

“(Le dije a) Chama que ustedes son amigas, ¿no hay nada que quieras decirle (a Michelle)? Y disculparse, un borrón y cuenta nueva real, porque me habló y se veía afectada”, comentó él, a lo que Carvalho le comentó: “Ella tiene ese poder de convencimiento, por eso yo sentía que me manipulaba”.

“Igual va a ser obvio el distanciamiento, y si ella me dice que nos sentemos a conversar, qué pasa, ¿te molestaría que le diga Iván me dijo? O que mi gente me dijo que me alejara de ti”, agregó Michelle.

Por su parte, Iván solamente respondió: “Va a tener que ser no más, qué se puede hacer (...) Por eso te quise preguntar, siendo espectador, qué te había pasado”.

PUBLICIDAD

“Más encima fue mi gente la que te buscó. Entonces ella quiso dar a entender que estaba afectada conmigo, pero nunca trató de hablarme bien, ella lo que trató de hacer fue manipularme y de una forma bien penca, grosera”, manifestó Michelle sobre su compañera, destacando las diversas discusiones que han tenido estos días.

De hecho, reveló una extraña advertencia que le hizo la venezolana: “Me dijo: ‘Esa gente va a entrar acá a destruirte, a hacerte la mente, pero nunca haciendo un mea culpa, solo los demás’. Y después dijeron Michelle, aléjate de la Chama que te miente. Y, supuestamente, Carlyn dijo que mi gente le mandó un video donde Chama me llamaba hija de puta”, reveló la modelo, recordando las palabras de Romero.

Destacamos que cualquier jugador que ingrese a la casa no puede dar información de afuera porque podría romper la burbuja en la cual se encuentran los participantes. Además, arriesgaría sanción.